Новосибирская полиция объявила в розыск педофила

Он напал на детей во дворе дома на улице Забалуева

В Следственном комитете информацию о преступлении подтвердили
В Следственном комитете информацию о преступлении подтвердили


Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми.


Согласно информации в ориентировке полиции, инцидент произошёл днём 11 марта на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска.


«11 марта около 12:50 неустановленное лицо, находясь у дома № 17 на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска, совершило насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц», — говорится в ориентировке ГУ МВД по Новосибирской области.


В пресс-службе областного управления СК России информацию о происшествии подтвердили, но рассказывать подробности случившегося отказались.


Согласно информации в ориентировке, в преступлении подозревается мужчина 35–40 лет, рост которого около 175–180 сантиметров. В день инцидента он был одет в спортивную куртку синего цвета с белой эмблемой и светло-серые джинсы. На ногах у него были чёрные кроссовки, а на голове чёрная шапка.


Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию.


Фото ориентировки полиции
Фото ориентировки полиции


В августе прошлого года жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Она заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера. 

Прочтений: 8943

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено