Новосибирская полиция объявила в розыск педофила

Он напал на детей во дворе дома на улице Забалуева

В Следственном комитете информацию о преступлении подтвердили





Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми.





Согласно информации в ориентировке полиции, инцидент произошёл днём 11 марта на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска.





«11 марта около 12:50 неустановленное лицо, находясь у дома № 17 на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска, совершило насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц», — говорится в ориентировке ГУ МВД по Новосибирской области.





В пресс-службе областного управления СК России информацию о происшествии подтвердили, но рассказывать подробности случившегося отказались.





Согласно информации в ориентировке, в преступлении подозревается мужчина 35–40 лет, рост которого около 175–180 сантиметров. В день инцидента он был одет в спортивную куртку синего цвета с белой эмблемой и светло-серые джинсы. На ногах у него были чёрные кроссовки, а на голове чёрная шапка.





Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию.





Фото ориентировки полиции





В августе прошлого года жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Она заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера.

