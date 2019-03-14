Новосибирская полиция объявила в розыск педофила
Он напал на детей во дворе дома на улице Забалуева
Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми.
Согласно информации в ориентировке полиции, инцидент произошёл днём 11 марта на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска.
«11 марта около 12:50 неустановленное лицо, находясь у дома
В пресс-службе областного управления СК России информацию о происшествии подтвердили, но рассказывать подробности случившегося отказались.
Согласно информации в ориентировке, в преступлении подозревается мужчина 35–40 лет, рост которого около 175–180 сантиметров. В день инцидента он был одет в спортивную куртку синего цвета с белой эмблемой и светло-серые джинсы. На ногах у него были чёрные кроссовки, а на голове чёрная шапка.
Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию.
В августе прошлого года жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Она заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой (1), предоставлено читателем НГС (2)