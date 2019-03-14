Миллиардер Богуславский вложил 2 миллиона долларов в болтливого робота из Новосибирска

По данным Forbes, Леонид Богуславский занимает 77-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2018», его состояние оценивают в 1,3 млрд долларов





Инвестиционные фонды RTP Global миллиардера Леонида Богуславского вложили 2 миллиона долларов в новосибирскую компанию Dasha.AI, которая занимается автоматизацией колл-центров при помощи искусственного интеллекта. По словам соучредителя Dasha.AI Ивана Шестакова, инвесторы получили миноритарную долю с возможностью назначить одного из трёх членов совета директоров.





«Мы отправляли заявки в различные инвестиционные фонды, вели переговоры, но фонд Богуславского нашёл нас сам. Нас пригласили в Москву познакомиться с основателями, мы представляли бизнес-план, и после этого они приняли решение проинвестировать компанию. Это наши первые инвесторы, условием было то, что у них будет одно место в совете директоров — мы согласились, также у них есть доля в компании», — рассказал НГС Иван Шестаков.





Компания Dasha.AI занимается разработкой технологии, которая моделирует речь, максимально приближая ее к человеческой: робот перебивает собеседника, поддакивает, использует слова-паразиты и способен отвлекаться от основной темы разговора.





«Мы называет это искусственным интеллектом. Наш робот занимается в основном автоматизацией звонков, где людям необходимо повторять одно и то же. Наши технологии применимы в различных областях: это может быть запись к врачу, подтверждение информации, маркетинговые опросы — мы можем автоматизировать любой речевой скрипт, который используется в работе компаний. Основное отличие наших разработок в том, что у нас можно выстраивать сложные и многоуровневые скрипты. Наш робот максимально похож на человека — 99% людей, которым мы звоним, не понимают, что они разговаривают с роботом», — пояснил Шестаков.





На сегодняшний день разработка Dasha.AI используется в 20 российских компаниях среднего и крупного бизнеса. По словам Ивана Шестакова, сейчас есть пилотные проекты в США и в Индии.





Он также отметил, что инвестиции будут направлены на развитие компании, а именно — на расширение штата сотрудников (сейчас в компании работают 37 человек).





«В первую очередь инвестиции будут направлены в команду — хорошие кадры на рынке стоят дорого. Нам нужны крутые специалисты, которые сделают наш продукт лучше, но мы не ограничиваемся только Россией. Конечно, нам сейчас выгоднее работать именно с российскими разработчиками, потому что наши кадры стоят значительно дешевле, но если мы сможем договориться с каким-либо иностранным специалистом, мы обязательно возьмем его к себе», — рассказал Иван Шестаков.





Крупные инвестиции достаются новосибирским компаниям нечасто. Одно из последних больших вложений — инвестиции компании PepsiCo, которая в 2013 году заявила, что готова вложить в линии по производству снэков и безалкогольных напитков несколько десятков миллионов долларов.