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Миллиардер Богуславский вложил 2 миллиона долларов в болтливого робота из Новосибирска

Искусственный собеседник «Даша» умеет звонить, использует слова-паразиты и перебивает собеседника

По данным Forbes, Леонид Богуславский занимает 77-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2018», его состояние оценивают в 1,3 млрд долларов
По данным Forbes, Леонид Богуславский занимает 77-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2018», его состояние оценивают в 1,3 млрд долларов


Инвестиционные фонды RTP Global миллиардера Леонида Богуславского вложили 2 миллиона долларов в новосибирскую компанию Dasha.AI, которая занимается автоматизацией колл-центров при помощи искусственного интеллекта. По словам соучредителя Dasha.AI Ивана Шестакова, инвесторы получили миноритарную долю с возможностью назначить одного из трёх членов совета директоров.


«Мы отправляли заявки в различные инвестиционные фонды, вели переговоры, но фонд Богуславского нашёл нас сам. Нас пригласили в Москву познакомиться с основателями, мы представляли бизнес-план, и после этого они приняли решение проинвестировать компанию. Это наши первые инвесторы, условием было то, что у них будет одно место в совете директоров — мы согласились, также у них есть доля в компании», — рассказал НГС Иван Шестаков. 


Компания Dasha.AI занимается разработкой технологии, которая моделирует речь, максимально приближая ее к человеческой: робот перебивает собеседника, поддакивает, использует слова-паразиты и способен отвлекаться от основной темы разговора.


«Мы называет это искусственным интеллектом. Наш робот занимается в основном автоматизацией звонков, где людям необходимо повторять одно и то же. Наши технологии применимы в различных областях: это может быть запись к врачу, подтверждение информации, маркетинговые опросы — мы можем автоматизировать любой речевой скрипт, который используется в работе компаний. Основное отличие наших разработок в том, что у нас можно выстраивать сложные и многоуровневые скрипты. Наш робот максимально похож на человека — 99% людей, которым мы звоним, не понимают, что они разговаривают с роботом», — пояснил Шестаков. 


На сегодняшний день разработка Dasha.AI используется в 20 российских компаниях среднего и крупного бизнеса. По словам Ивана Шестакова, сейчас есть пилотные проекты в США и в Индии. 


Он также отметил, что инвестиции будут направлены на развитие компании, а именно — на расширение штата сотрудников (сейчас в компании работают 37 человек).


«В первую очередь инвестиции будут направлены в команду — хорошие кадры на рынке стоят дорого. Нам нужны крутые специалисты, которые сделают наш продукт лучше, но мы не ограничиваемся только Россией. Конечно, нам сейчас выгоднее работать именно с российскими разработчиками, потому что наши кадры стоят значительно дешевле, но если мы сможем договориться с каким-либо иностранным специалистом, мы обязательно возьмем его к себе», — рассказал Иван Шестаков.


Крупные инвестиции достаются новосибирским компаниям нечасто. Одно из последних больших вложений — инвестиции компании PepsiCo, которая в 2013 году заявила, что готова вложить в линии по производству снэков и безалкогольных напитков несколько десятков миллионов долларов.

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