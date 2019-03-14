Полиция пришла с обысками в «Ритуальные услуги» мэрии Новосибирска

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Полиция нагрянула в муниципальное учреждение, которое занимается обслуживанием кладбищ
Сегодня, 14 марта, в новосибирском МКУ «Ритуальные услуги» на улице Потанинской прошли обыски: на месте работали полицейские.
Об этом корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В свою очередь старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин пояснил, что это связано с уголовным делом о получении взятки.
«Проводимые мероприятия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 290 [УК РФ]», — сообщил Дмитрий Чечулин, не уточнив, в отношении кого возбуждено дело.
«Ритуальные услуги» управляют общественными кладбищами Новосибирска. В состав учреждения входят семь кладбищ: «Заельцовское», «Северное», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Инское», «Южное» и «Чемское».
В начале марта силовики пришли с обысками в здание «Горводоканала» на улице Революции. После этого двух работников предприятия поместили под домашний арест.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова