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Криминал
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Полиция пришла с обысками в «Ритуальные услуги» мэрии Новосибирска

Это связано с уголовным делом о взятке

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Полиция нагрянула в муниципальное учреждение, которое занимается обслуживанием кладбищ

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 14 марта, в новосибирском МКУ «Ритуальные услуги» на улице Потанинской прошли обыски: на месте работали полицейские.

Об этом корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В свою очередь старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин пояснил, что это связано с уголовным делом о получении взятки.

«Проводимые мероприятия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 290 [УК РФ]», — сообщил Дмитрий Чечулин, не уточнив, в отношении кого возбуждено дело.

«Ритуальные услуги» управляют общественными кладбищами Новосибирска. В состав учреждения входят семь кладбищ: «Заельцовское», «Северное», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Инское», «Южное» и «Чемское».

В начале марта силовики пришли с обысками в здание «Горводоканала» на улице Революции. После этого двух работников предприятия поместили под домашний арест

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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

обыскивзятка

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КОММЕНТАРИИ (12)

🐓СОСЕТский кот😺
14 март 2019 в 14:41

фу обыск в таком месте ;(

656
14 март 2019 в 14:35

Что, за деньги без очереди на тот свет пропустили, или дали место в первом ряду?

Свистун🐓{Петух}🐓-с-приплясом
14 март 2019 в 14:43

крематорий лучше ;)
так там чистенько цивилизованно и есть верблюд ;)