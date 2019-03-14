Это связано с уголовным делом о взятке

Полиция пришла с обысками в «Ритуальные услуги» мэрии Новосибирска Это связано с уголовным делом о взятке

Сегодня, 14 марта, в новосибирском МКУ «Ритуальные услуги» на улице Потанинской прошли обыски: на месте работали полицейские.



Об этом корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах.



«Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В свою очередь старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин пояснил, что это связано с уголовным делом о получении взятки.



«Проводимые мероприятия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 290 [УК РФ]», — сообщил Дмитрий Чечулин, не уточнив, в отношении кого возбуждено дело.



«Ритуальные услуги» управляют общественными кладбищами Новосибирска. В состав учреждения входят семь кладбищ: «Заельцовское», «Северное», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Инское», «Южное» и «Чемское».

В начале марта силовики пришли с обысками в здание «Горводоканала» на улице Революции. После этого двух работников предприятия поместили под домашний арест.

