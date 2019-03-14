Новосибирцам предложили праздновать годовщину присоединения Крыма четыре дня подряд

Главным гостем праздничных мероприятий станет народный артист России Александр Михайлов





Власти рассказали, как в Новосибирске будут отмечать пятилетие присоединения Крыма — гуляния будут длиться четыре дня, хедлайнером в этом году станет народный артист Александр Михайлов, а также участники телепроекта «Голос».





Праздничные мероприятия начнутся завтра, 15 марта, концертом Александра Михайлова в музыкальном колледже имени Мурова. А в понедельник, 18 марта, на площадке перед НОВАТом состоится концерт с выступлением участников телепроекта «Голос» и коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.





«Особым, ярким событием фестиваля станет фестиваль патриотической песни среди общественных ветеранских организаций "Крымская волна" в Центральном парке. <…> Ожидаем, что фестиваль состоится ярким, полезным и запоминающимся для жителей региона», — рассказала директор ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Алла Данилевская.







В Центральном парке откроют несколько площадок, на которых расскажут о культуре и истории Крыма. Кроме того, запланированы выставки традиционных крымских ремесел, дегустация блюд народов Крыма и молодёжные акции.





«Сумму [потраченную на организацию] назвать сложно. Концерт Михайлова для жителей Новосибирска будет бесплатным. <…> Это консолидированный бюджет [задействован]», — добавила Алла Данилевская.



В прошлом году концерт в годовщину присоединения Крыма на площади Ленина выступил певец Александр Маршал.