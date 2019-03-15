Сначала +7, а потом мороз: в Новосибирск придёт резкое похолодание

Сегодняшний день будет самым тёплым на этой неделе

Уже завтра, в субботу, в Новосибирске заметно похолодает





Новосибирские синоптики рассказали о прогнозе на ближайшие дни — в выходные в город вернётся минусовая температура.





Сегодня, 15 марта, будет самый тёплый день на этой неделе — ожидается от +5 до +7 градусов.





«На 16-е число к нам выходит мощный циклон. Сейчас он зарождается над районами Каспия и на Южный Урал будет выходить завтра. Потом пойдёт через всю территорию постепенно, в основном циклон всей своей силой ударит по Томской области и по Тюменской, а мы будем в его южной периферии», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Марина Виноградова пояснила, что большая часть осадков выпадет к северу от Новосибирской области, а сюда циклон принесёт ветер и похолодание.





В субботу, 16 марта, ожидается небольшой снег, в том числе мокрый. Ветер будет дуть южный с переходом на западный со скоростью 6–11 м/с, но его порывы могут достигать скорости 16 м/с. Температура ночью составит от 0 до –2 градусов. Днём ожидается около 0 градусов, но в течение дня температура будет понижаться.





На воскресенье, 17 марта, Гидрометцентр прогнозирует слабый снег. Ветер будет дуть северо-западный, ночью со скоростью 6–11 м/с, днём — 4–9 м/с.





Днём в воскресенье температура опустится до –3…–5 градусов.





В начале недели температура также останется отрицательной — даже днём она будет колебаться от –2 до –5 градусов.





Недавно НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы.







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