За Богдашку ответит: округ Дмитрия Прибаловца передадут другому депутату
После смерти депутата на его округе будет работать Ирина Константинова
После смерти депутата новосибирского горсовета Дмитрия Прибаловца на его округе в Калининском районе будет работать другой депутат — Ирина Константинова.
Такое решение сегодня, 14 марта, приняла комиссия по местному самоуправлению горсовета Новосибирска. Теперь его должна утвердить сессия Совета депутатов.
По словам вице-спикера горсовета Рената Сулейманова, округ
«Сегодня комиссия по местному самоуправлению рассматривала вопросы о прекращении полномочий и закреплении округа за другим депутатом, то есть организацию работу на округе, с избирателями. Такая практика у нас была, когда депутат по тем или иным причинам выбывал.
На сессию будет выноситься проект решения, что закрепить [округ Прибаловца] за Константиновой, поскольку она там рядом, её округ. Она будет координировать работу помощников и так далее»,
— уточнил Ренат Сулейманов.
Ирина Константинова — депутат от округа
Депутат Дмитрий Прибаловец умер 25 февраля. В городском совете он представлял округ в Калининском районе и стал во многом известен как защитник улицы Богдана Хмельницкого.
Выборы депутата горсовета на округе
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/deputatkonstantinova