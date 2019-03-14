За Богдашку ответит: округ Дмитрия Прибаловца передадут другому депутату

После смерти депутата на его округе будет работать Ирина Константинова

Ирина Константинова будет работать на округе Дмитрия Прибаловца как минимум до осени





После смерти депутата новосибирского горсовета Дмитрия Прибаловца на его округе в Калининском районе будет работать другой депутат — Ирина Константинова.





Такое решение сегодня, 14 марта, приняла комиссия по местному самоуправлению горсовета Новосибирска. Теперь его должна утвердить сессия Совета депутатов.





По словам вице-спикера горсовета Рената Сулейманова, округ № 12 передадут Ирине Константиновой, которая сейчас избрана депутатом от другого округа в Калининском районе.





«Сегодня комиссия по местному самоуправлению рассматривала вопросы о прекращении полномочий и закреплении округа за другим депутатом, то есть организацию работу на округе, с избирателями. Такая практика у нас была, когда депутат по тем или иным причинам выбывал.





На сессию будет выноситься проект решения, что закрепить [округ Прибаловца] за Константиновой, поскольку она там рядом, её округ. Она будет координировать работу помощников и так далее»,





— уточнил Ренат Сулейманов.





Ирина Константинова — депутат от округа № 11 . С осени 2006 года она работала помощником депутата горсовета Александра Манцурова (сейчас он депутат Заксобрания Новосибирской области. — Прим. ред.). В 2015 году Ирина Константинова стала депутатом горсовета Новосибирска.





Депутат Дмитрий Прибаловец умер 25 февраля. В городском совете он представлял округ в Калининском районе и стал во многом известен как защитник улицы Богдана Хмельницкого.





