Троллейбусы встали на Коммунальном мосту из-за обрыва проводов

По данным сайта ЦУГАЭТ, троллейбусы стоят в обоих направлениях





На Коммунальном мосту в Новосибирске из-за обрыва проводов остановилось движение троллейбусов.







О скоплении стоящих троллейбусов на мосту в редакцию НГС сообщил читатель.







По данным сайта ЦУГАЭТ, на момент публикации новости на Коммунальном мосту ближе к «Речному вокзалу» стояли восемь троллейбусов № 7 и № 8 , а на развязке моста на правом берегу — ещё четыре троллейбуса этих же маршрутов.







В филиале № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт» корреспонденту НГС пояснили, что оборвалась контактная сеть. «Обрыв растяжки, нет энергии. <…> Как только неисправность устранят, троллейбусы поедут», — сообщила диспетчер.





В прошлом месяце водитель троллейбуса устроил гонки с коллегой на улице Гоголя в Центральном районе города — за нарушение правил ему сделали выговор.

