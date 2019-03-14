Троллейбусы встали на Коммунальном мосту из-за обрыва проводов
Остановилось движение в обоих направлениях
На Коммунальном мосту в Новосибирске из-за обрыва проводов остановилось движение троллейбусов.
О скоплении стоящих троллейбусов на мосту в редакцию НГС сообщил читатель.
По данным сайта ЦУГАЭТ, на момент публикации новости на Коммунальном мосту ближе к «Речному вокзалу» стояли восемь троллейбусов
В филиале
В прошлом месяце водитель троллейбуса устроил гонки с коллегой на улице Гоголя в Центральном районе города — за нарушение правил ему сделали выговор.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС