Троллейбусы встали на Коммунальном мосту из-за обрыва проводов

Остановилось движение в обоих направлениях

По данным сайта ЦУГАЭТ, троллейбусы стоят в обоих направлениях
По данным сайта ЦУГАЭТ, троллейбусы стоят в обоих направлениях


На Коммунальном мосту в Новосибирске из-за обрыва проводов остановилось движение троллейбусов.


О скоплении стоящих троллейбусов на мосту в редакцию НГС сообщил читатель.


По данным сайта ЦУГАЭТ, на момент публикации новости на Коммунальном мосту ближе к «Речному вокзалу» стояли восемь троллейбусов № 7 и № 8, а на развязке моста на правом берегу — ещё четыре троллейбуса этих же маршрутов.


В филиале № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт» корреспонденту НГС пояснили, что оборвалась контактная сеть. «Обрыв растяжки, нет энергии. <…> Как только неисправность устранят, троллейбусы поедут», — сообщила диспетчер.


В прошлом месяце водитель троллейбуса устроил гонки с коллегой на улице Гоголя в Центральном районе города — за нарушение правил ему сделали выговор.

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