Популярный горнолыжный курорт объявил дату закрытия

Горнолыжные комплексы закончат сезон уже в ближайшее время

В эти выходные в «Юрманке» будет финальный заезд





Горнолыжный курорт «Юрманка» объявил дату закрытия — в ближайшие выходные будет финальный заезд сезона.







«Снега хватает, но другие причины есть, — объяснили в администрации комплекса. — Низкая посещаемость — одна из главных, наверное. В субботу и воскресенье ещё катаемся, в воскресенье — последний день».







Расположенный неподалёку от «Юрманки» горнолыжный комплекс «Новососедово» пока работает. «В эти выходные отработаем, потом будем смотреть по состоянию трассы», — уточнил директор комплекса Дмитрий Каменев.







В администрации горнолыжного комплекса «Ключи» рассказали, что склоны в хорошем состоянии, работа комплекса будет зависеть от погоды. «Пока есть снег на склонах, будем дорабатывать до конца. Вообще, судя по прогнозу погоды, может быть будем работать и до конца марта», — рассказали о планах в руководстве комплекса.







Пока в Новосибирске стоит переменчивая погода — в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидается снег и порывистый ветер.