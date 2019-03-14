Станет ещё больше: волейбольному центру добавят 500 мест для зрителей и раздвижные трибуны
В центре будет тренироваться сборная для Олимпиады-2020 в Токио
Министерство строительства Новосибирской области объявило о проведении конкурса на корректировку рабочей документации для регионального центра волейбола — количество зрительских мест на его большой арене вырастет до 5000. Это позволит принимать соревнования международного уровня.
Согласно документам, опубликованным 13 марта на сайте госзакупок, на корректировку документов власти намерены потратить 8,8 миллиона рублей.
«Требуется выполнить корректировку рабочей документации Регионального центра волейбола, состоящего из двух зданий, сблокированных между собой <...>. В составе центра волейбола предусмотреть:
Блок
Блок
В ранее заявленной документации большая спортивная арена была рассчитана на 4570 посадочных мест, и в ней не было мест для инвалидов-колясочников. Кроме того, в новой документации предусмотрена установка автоматической системы раздвижных трибун и кафе с рестораном «для питания сотрудников и спортсменов».
Как объяснили корреспонденту НГС в проектной организации «ГенИнжПроект», которая разработала проектную и рабочую документацию волейбольного центра, корректировка связана с новыми требованиями.
«Там изменилось задание исходное от волейболистов самих (волейбольного клуба "Локомотив". — Прим. ред.). Им теперь здание нужно для международных соревнований, соответственно, там численность зала увеличивают до 5 тысяч, <...> мы должны будем делать по-другому уже.
Там очень много всего касается», — рассказали в организации. В «ГенИнжПроекте» добавили, что намерены участвовать в тендере на корректировку проекта.
Впервые о намерении построить волейбольный центр для клуба «Локомотив» сообщили в 2014 году — возглавлявший тогда область Владимир Городецкий пообещал, что его строительство закончат к 2017 году. Затем власти объявили конкурс на подготовку стройплощадки — с территории на улице Романова подрядчик вывез 106 металлических гаражей.
В 2016 году сроки сдачи объекта сдвинулись на год — власти попытались объявить контракт на разработку проектной документации для волейбольного центра, но на торги никто не заявился. После этого работу над проектом отложили.
В начале 2018 года правительство России выделило 4 миллиарда субсидий под строительство спортивных объектов, в число которых попал и центр волейбола в Новосибирске. Спустя несколько месяцев в Новосибирске заложили первый камень центра — тогда глава области Андрей Травников сообщил, что на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио в 2020 году российская сборная.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова (1–3), карта правительства Новосибирской области (4)