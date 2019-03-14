Станет ещё больше: волейбольному центру добавят 500 мест для зрителей и раздвижные трибуны

В центре будет тренироваться сборная для Олимпиады-2020 в Токио

Центру увеличат количество мест на большой спортивной арене до 5000 человек. Это позволит принимать соревнования международного уровня





Министерство строительства Новосибирской области объявило о проведении конкурса на корректировку рабочей документации для регионального центра волейбола — количество зрительских мест на его большой арене вырастет до 5000. Это позволит принимать соревнования международного уровня.





Согласно документам, опубликованным 13 марта на сайте госзакупок, на корректировку документов власти намерены потратить 8,8 миллиона рублей.





«Требуется выполнить корректировку рабочей документации Регионального центра волейбола, состоящего из двух зданий, сблокированных между собой <...>. В составе центра волейбола предусмотреть:





Блок № 1 большая спортивная арена <...> с общим количеством посадочных мест на трибунах не менее 5000 человек, в том числе 48 мест для VIP-персон, 100 мест для членов делегаций, 100 мест для прессы, 38 мест для маломобильных групп населения;





Блок № 2 малая спортивная арена <...> с общим количеством посадочных мест — 576 человек, в том числе 6 мест для маломобильных групп населения», — говорится в тексте технического задания.





В ранее заявленной документации большая спортивная арена была рассчитана на 4570 посадочных мест, и в ней не было мест для инвалидов-колясочников. Кроме того, в новой документации предусмотрена установка автоматической системы раздвижных трибун и кафе с рестораном «для питания сотрудников и спортсменов».





В ранее заявленной документации большая спортивная арена была рассчитана на 4570 посадочных мест, и в ней отсутствовали места для инвалидов-колясочников





Как объяснили корреспонденту НГС в проектной организации «ГенИнжПроект», которая разработала проектную и рабочую документацию волейбольного центра, корректировка связана с новыми требованиями.





«Там изменилось задание исходное от волейболистов самих (волейбольного клуба "Локомотив". — Прим. ред.). Им теперь здание нужно для международных соревнований, соответственно, там численность зала увеличивают до 5 тысяч, <...> мы должны будем делать по-другому уже.





Там очень много всего касается», — рассказали в организации. В «ГенИнжПроекте» добавили, что намерены участвовать в тендере на корректировку проекта.





Теперь число мест в большом зале увеличат до 5 тысяч





Впервые о намерении построить волейбольный центр для клуба «Локомотив» сообщили в 2014 году — возглавлявший тогда область Владимир Городецкий пообещал, что его строительство закончат к 2017 году. Затем власти объявили конкурс на подготовку стройплощадки — с территории на улице Романова подрядчик вывез 106 металлических гаражей.





Центр строят недалеко от перекрёстка Ипподромской и Фрунзе





В 2016 году сроки сдачи объекта сдвинулись на год — власти попытались объявить контракт на разработку проектной документации для волейбольного центра, но на торги никто не заявился. После этого работу над проектом отложили.





В начале 2018 года правительство России выделило 4 миллиарда субсидий под строительство спортивных объектов, в число которых попал и центр волейбола в Новосибирске. Спустя несколько месяцев в Новосибирске заложили первый камень центра — тогда глава области Андрей Травников сообщил, что на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио в 2020 году российская сборная.