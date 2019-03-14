В зоопарке построят вольер для панд, которые любят смотреть на людей свысока
В вольере под открытым небом и со стеклянными стенами будут камни, трава и специальные лестницы
Новосибирский зоопарк заказал проект открытых летних вольеров и зимнего выставочного павильона для нового вида животных — малых панд.
«При разработке проекта должны учитываться три одинаково важных фактора: вольеры должны быть комфортными для животных; вольеры должны быть удобными для обслуживания персоналом; вольеры (и животное в нем) должны быть привлекательными для осмотра посетителями», — говорится в документах госзакупки, опубликованной сегодня, 14 марта.
В частности, уличные вольеры должны быть расположены под открытым небом и декорированы под естественный биотоп обитателей.
«Поскольку животные будут питаться травами и полукустарниками, то рекомендуется, чтобы по меньшей мере 50% вольера было засеяно съедобными травами. В вольерах должны быть предусмотрены различные структуры для лазанья и укрытий, такие как логовища, домики и гнездовые боксы», — описывается в госзакупке.
В документе подчёркивается, что «малые панды предпочитают отдыхать на находящихся на возвышении опорах выше уровня наблюдающих за ними посетителей».
Окружающая обстановка должна включать большие камни, деревья, группы растений, бассейны с системой фильтрации воды. Крупные элементы декорации должны создавать теневые участки в вольере и позволять животным прятаться за ними от глаз посетителей. Наверху должен быть подвесной лестничный мост, чтобы панды могли переходить между вольерами.
Ограждение вольеров должны быть стеклянными и частично непрозрачными.
Начальная цена контракта — 570 тысяч рублей, аукцион состоится 9 апреля. Ожидается, что победитель должен будет сделать проектную документацию за месяц после заключения контракта. После того, как заказчик утвердить проект, у победителя аукциона будет ещё месяц, чтобы сделать рабочую и сметную документацию.
Это зимой в зоопарке ремонтировали вольеры для больших кошек. Из-за этого тигра и львов пересадили в другие клетки. Например, африканского тигра Сэма поселили на время в вольере белого медведя Ростика.
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Елена Громкова
Фото wikipedia.org