Новосибирцев заставят доплатить за тепло — в СГК заявили, что виновата холодная зима

По словам коммунальщиков, повышение составит около 5%





Жители почти всех домов в Новосибирске заплатят за тепло в феврале больше — по словам коммунальщиков, повышение составит около 5%.





Всего квитанции с перерасчётами в сторону увеличения получат жильцы 80% домов. Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», это связано с холодной и длинной зимой.





«Новосибирская зима 2018 года была холоднее и продолжительнее, как и зима 2016 года, а значит дома потребили больше тепла.





Корректировка в основном будет в сторону увеличения. При этом тепловая энергия, использованная на нужды горячего водоснабжения, не учитывается», — уточнили в пресс-службе СГК.





Корректировка зависит от разницы между среднемесячным объёмом потребления, установленного управляющей компанией или ТСЖ, и фактическим объёмом тепла, которое подали в дома.





«По итогам 2018 года по большинству домов города корректировка сложилась в сторону увеличения, но величина в разных домах существенно отличается. По 20% квартир города корректировка отрицательная.





В целом по Новосибирску увеличение из-за годовой корректировки составило около 5% от всей суммы платы за отопление»,





— цитирует слова директора новосибирского теплосбытового подразделения СГК Дмитрия Григоровича пресс-служба компании.





Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе компании, меньше заплатят те дома, в которых была установлена автоматика или где недавно появились общедомовые приборы учёта. «Автоматика регулирует [подачу тепла] на входе в дом. Допустим, потеплело, она, соответственно, меньше тепла потребляет. Бывают ещё такие моменты, когда не было прибора учёта в доме, а потом его поставили. Когда прибора учёта нет, расчёт идёт по нормативу — <...> это несколько побольше сумма», — объяснили в СГК.





В 2019 году тепло должно подорожать дважды — новые тарифы приняли 10 декабря 2018 года в областном департаменте по тарифам. Их начинали обсуждать на прошлой неделе, но СГК попросила время, чтобы пересчитать все цифры.





В начале декабря 2018 года жителям 5 домов ЖК «Фламинго» в Кировском районе Новосибирска подняли тарифы — на днях они обнаружили, что должны заплатить за отопление и горячую воду в 1,5 раза больше.