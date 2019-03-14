Четыре десятка домов недалеко от «Речного вокзала» остались без тепла до позднего вечера
Под отключение в том числе попали два корпуса школы и детский сад
Сегодня, 14 марта, больше четырёх десятков жилых домов и зданий в Октябрьском районе Новосибирска остались без отопления до позднего вечера.
«В тепловой камере по улице Обской в Октябрьском районе ремонтируют компенсатор и меняют сальники на задвижках. Под отключение тепла и горячего водоснабжения попали 28 жилых домов, три детских учреждения и 13 прочих. Работы планируется завершить до 22 часов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
По данным муниципального портала, с утра отопления и горячей воды нет в 21 здании на улице Обской, пяти зданиях на 2-й Обской, 12 домах на Большевистской, трёх домах на Добролюбова, одном здании на Водопроводной и двух домах в Бердском переулке. В попавших под отключение домах, по информации 2ГИС, расположены, в частности, детский сад
Накануне в мэрии Новосибирска предупреждали о перекрытии дороги на Обской до 22 марта из-за ремонта теплотрассы.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова