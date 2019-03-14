Четыре десятка домов недалеко от «Речного вокзала» остались без тепла до позднего вечера

Под отключение в том числе попали два корпуса школы и детский сад

Закончить работу в тепловой камере энергетики планируют к 22:00
Закончить работу в тепловой камере энергетики планируют к 22:00


Сегодня, 14 марта, больше четырёх десятков жилых домов и зданий в Октябрьском районе Новосибирска остались без отопления до позднего вечера.


«В тепловой камере по улице Обской в Октябрьском районе ремонтируют компенсатор и меняют сальники на задвижках. Под отключение тепла и горячего водоснабжения попали 28 жилых домов, три детских учреждения и 13 прочих. Работы планируется завершить до 22 часов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»


По данным муниципального портала, с утра отопления и горячей воды нет в 21 здании на улице Обской, пяти зданиях на 2-й Обской, 12 домах на Большевистской, трёх домах на Добролюбова, одном здании на Водопроводной и двух домах в Бердском переулке. В попавших под отключение домах, по информации 2ГИС, расположены, в частности, детский сад № 271 и два корпуса школы № 76. 


Накануне в мэрии Новосибирска предупреждали о перекрытии дороги на Обской до 22 марта из-за ремонта теплотрассы.

Прочтений: 954

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено