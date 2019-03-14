Чудо с крыльями: в Новосибирске проснулись бабочки
Одну из первых крапивниц заметили в микрорайоне ОбьГЭС
В Новосибирске после зимы проснулись бабочки-крапивницы: одну из первых заметили на дороге в Советском районе.
Фотографии бабочки появились в сообществе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказала корреспонденту НГС в переписке автор поста, эту бабочку накануне, 13 марта, нашла на пешеходном переходе её дочь София Абраменко. Находку 13-летняя девочка принесла домой.
«Отогревшись, бабочка летала по всей квартире. <…> Пока ночует на окне, на тюльпанах — спасибо празднику 8 Марта! Днём выпустим», — пояснила горожанка.
Как отмечают специалисты, основная часть бабочек появляется позже, в апреле, когда есть первоцветы, дающие им еду. Самые первые бабочки, проснувшиеся, когда на клумбах и в лесу ещё лежит снег, с большой вероятностью могут погибнуть.
Ещё раньше, в начале марта, в Новосибирске поймали первых клещей — их сняли с найденной в Бердске собаки.
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Ольга Хмелевская
Фото очевидицы