На заводе Чкалова поставили алкорамки. Они не пускают в цеха работников с перегаром

Рабочие проходят проверку на алкогольное опьянение до и после смены

Маленькую алкорамку поставили на проходной по адресу Ползунова, 15 к. 1
Маленькую алкорамку поставили на проходной по адресу Ползунова, 15 к. 1

На проходных Новосибирского авиационного завода имени Чкалова установили рамки с алкотестерами. Теперь перед тем, как пройти на завод, работники должны дуть в специальный прибор. 


Об этом в редакцию НГС написал читатель.


«Никаких приказов и распоряжений по заводу на эту тему не было, просто гром среди ясного неба, заставляют дуть всех подряд, образовывается очередь, на выходе тоже необходимо дунуть!» — возмущается он. 


Ещё один работник, не захотевший называть своего имени, сообщил, что видел специальные приборы пока только на одном турникете.


«Подходишь, дышишь, прикладываешь пропуск и проходишь. Поставили рамку только на одной из кабинок на проходной. <...> Возможно, поставят в дальнейшем и ещё. Естественно, это ухудшает пропускную способность проходной. Не все с первого раза могут пройти, элементарно», — пояснил он корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Другая сотрудница рассказала, что рамки работали всего один день: «Насколько я знаю, с утра они работали и через них проходили, но через какое-то время они либо были отключены, либо вышли из строя».


Корреспондент НГС направила официальный запрос на имя директора авиазавода Сергея Панасенко с просьбой пояснить, из-за чего установили алкотестеры и на всех ли проходных они появились. На момент публикации новости ответ ещё не пришёл. В пресс-службе авиазавода пояснили, что не готовы ручаться за оперативность ответа и вообще за готовность директора давать комментарии.


Новосибирский авиационный завод имени Чкалова — одно из крупнейших в стране авиастроительных предприятий, является филиалом ОАО «Компания "Сухой"». На заводе по гособоронзаказу производят истребители-бомбардировщики Су-34.

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