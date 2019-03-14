На заводе Чкалова поставили алкорамки. Они не пускают в цеха работников с перегаром

Рабочие проходят проверку на алкогольное опьянение до и после смены

Маленькую алкорамку поставили на проходной по адресу Ползунова, 15 к. 1





На проходных Новосибирского авиационного завода имени Чкалова установили рамки с алкотестерами. Теперь перед тем, как пройти на завод, работники должны дуть в специальный прибор.





Об этом в редакцию НГС написал читатель.





«Никаких приказов и распоряжений по заводу на эту тему не было, просто гром среди ясного неба, заставляют дуть всех подряд, образовывается очередь, на выходе тоже необходимо дунуть!» — возмущается он.







Ещё один работник, не захотевший называть своего имени, сообщил, что видел специальные приборы пока только на одном турникете.





«Подходишь, дышишь, прикладываешь пропуск и проходишь. Поставили рамку только на одной из кабинок на проходной. <...> Возможно, поставят в дальнейшем и ещё. Естественно, это ухудшает пропускную способность проходной. Не все с первого раза могут пройти, элементарно», — пояснил он корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».





Другая сотрудница рассказала, что рамки работали всего один день: «Насколько я знаю, с утра они работали и через них проходили, но через какое-то время они либо были отключены, либо вышли из строя».





Корреспондент НГС направила официальный запрос на имя директора авиазавода Сергея Панасенко с просьбой пояснить, из-за чего установили алкотестеры и на всех ли проходных они появились. На момент публикации новости ответ ещё не пришёл. В пресс-службе авиазавода пояснили, что не готовы ручаться за оперативность ответа и вообще за готовность директора давать комментарии.





Новосибирский авиационный завод имени Чкалова — одно из крупнейших в стране авиастроительных предприятий, является филиалом ОАО «Компания "Сухой"». На заводе по гособоронзаказу производят истребители-бомбардировщики Су-34.