НГС следит за поисками в режиме онлайн

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Ночью волонтёры «Доброспас-Новосибирск» объявили срочный сбор на поиски 7-летней Валерии Черепановой, которая вечером, 13 марта, вышла из дома гулять и не вернулась.





НГС ведёт онлайн-репортаж.





02:14

Корреспондент НГС не смог связаться с полицией — оперативный дежурный не взял трубку.





02:03

По информации, которая есть у волонтёров на данный момент, девочка могла одна доходить от дома до станции метро.





От дома Валерии до метро почти 800 метров.





01:58

Девочку начали искать на территории от её дома до станции метро «Золотая Нива».





«Ребёнок часто гулял допоздна. По каким причинам, это потом уже выяснят службы. Сегодня вообще не вернулась. В приоритете подъезды, чердаки, подвалы близлежащие в районе», — рассказала Мария Парватова.





01:49

Волонтёры и полиция на месте. Поиски уже начались.





01:45

На место едет кинолог «Доброспас» с собакой.





01:40

Руководитель отряда сообщила, что Валерия ушла гулять в пять часов вечера. «Она возвращалась всегда с прогулки поздно. Сегодня не вернулась совсем. Пока больше никаких данных нет. Только приметы, которые в ориентировке», — пояснила она.





01:38

«Сейчас на место едет полиция и волонтёры "Доброспас". Но уже все в пути. Уже скоро там будем», — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Мария Парватова.





01:35

Волонтеры объявили срочный сбор. Добровольцы в комментариях под постом уже начали выдвигаться на поиски.







