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В Новосибирске пропала 7-летняя девочка — волонтёры объявили срочный сбор

НГС следит за поисками в режиме онлайн

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В Новосибирске пропала 7-летняя девочка — волонтёры объявили срочный сбор


Ночью волонтёры «Доброспас-Новосибирск» объявили срочный сбор на поиски 7-летней Валерии Черепановой, которая вечером, 13 марта, вышла из дома гулять и не вернулась.


НГС ведёт онлайн-репортаж.


Корреспондент НГС не смог связаться с полицией — оперативный дежурный не взял трубку.


По информации, которая есть у волонтёров на данный момент, девочка могла одна доходить от дома до станции метро.


От дома Валерии до метро почти 800 метров.

В Новосибирске пропала 7-летняя девочка — волонтёры объявили срочный сбор


Девочку начали искать на территории от её дома до станции метро «Золотая Нива».


«Ребёнок часто гулял допоздна. По каким причинам, это потом уже выяснят службы. Сегодня вообще не вернулась. В приоритете подъезды, чердаки, подвалы близлежащие в районе», — рассказала Мария Парватова.


Волонтёры и полиция на месте. Поиски уже начались.


На место едет кинолог «Доброспас» с собакой.


Руководитель отряда сообщила, что Валерия ушла гулять в пять часов вечера. «Она возвращалась всегда с прогулки поздно. Сегодня не вернулась совсем. Пока больше никаких данных нет. Только приметы, которые в ориентировке», — пояснила она.


«Сейчас на место едет полиция и волонтёры "Доброспас". Но уже все в пути. Уже скоро там будем», — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Мария Парватова.


Волонтеры объявили срочный сбор. Добровольцы в комментариях под постом уже начали выдвигаться на поиски.



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