подробности

Новосибирская область заняла предпоследнее место в рейтинге городов с плохим школьным образованием

Опрос проводился в 30 городах России

Аналитики опрашивали родителей учеников начальной и средней школы
Аналитики опрашивали родителей учеников начальной и средней школы


Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список городов с самым плохим школьным образованием — Новосибирск занял в нём 29-е место.


Всего в рейтинг попало 30 городов. Тройку лидеров возглавляет Элиста, далее следуют Чебоксары и Махачкала. Из сибирских городов, помимо Новосибирска, в список вошли Омск (14-е место), Красноярск (16-е место) и Томск (30-е место).


Как уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров, опрос проводился среди родителей детей, которые в настоящий момент учатся в начальной или средней муниципальной школе. Всех респондентов просили оценить уровень современного образования по 10-балльной шкале.


Ранее Новосибирская область на два пункта поднялась в рейтинге качества жизни — с 26-го на 24-е место.

Прочтений: 171

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено