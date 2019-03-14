Новосибирская область заняла предпоследнее место в рейтинге городов с плохим школьным образованием

Аналитики опрашивали родителей учеников начальной и средней школы





Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список городов с самым плохим школьным образованием — Новосибирск занял в нём 29-е место.







Всего в рейтинг попало 30 городов. Тройку лидеров возглавляет Элиста, далее следуют Чебоксары и Махачкала. Из сибирских городов, помимо Новосибирска, в список вошли Омск (14-е место), Красноярск (16-е место) и Томск (30-е место).







Как уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров, опрос проводился среди родителей детей, которые в настоящий момент учатся в начальной или средней муниципальной школе. Всех респондентов просили оценить уровень современного образования по 10-балльной шкале.





Ранее Новосибирская область на два пункта поднялась в рейтинге качества жизни — с 26-го на 24-е место.