Зато будет ровным: улицу Семьи Шамшиных перекопают из-за просевшего асфальта

В ноябре 2018 года на этот же участки дороги раскапывали для ремонта теплотрассы — тогда дорогу сужали на две полосы .

«С 13 марта ограничивается движение транспорта на участке улице Семьи Шамшиных в районе домов № 52–56. Проезжая часть будет сужена на восемь метров. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" работ по устранению просадки дорожного полотна», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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Дмитрий Здорников

Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент google.ru/maps (2)

