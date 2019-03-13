Зато будет ровным: улицу Семьи Шамшиных перекопают из-за просевшего асфальта
Проезжую часть сузят на восемь метров
С сегодняшнего дня на улице Семьи Шамшиных в районе домов
«С 13 марта ограничивается движение транспорта на участке улице Семьи Шамшиных в районе домов
Окончание работ запланировано на 22 марта.
В ноябре 2018 года на этот же участки дороги раскапывали для ремонта теплотрассы — тогда дорогу сужали на две полосы.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент google.ru/maps (2)