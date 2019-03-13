Зато будет ровным: улицу Семьи Шамшиных перекопают из-за просевшего асфальта

Проезжую часть сузят на восемь метров

Работы обещают закончить 22 марта
Работы обещают закончить 22 марта


С сегодняшнего дня на улице Семьи Шамшиных в районе домов № 52 и 56 сузили проезжую часть из-за просевшего асфальта.


«С 13 марта ограничивается движение транспорта на участке улице Семьи Шамшиных в районе домов № 52–56. Проезжая часть будет сужена на восемь метров. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" работ по устранению просадки дорожного полотна», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Улицу сузили на участке между домами № 52 и 56
Улицу сузили на участке между домами № 52 и 56


Окончание работ запланировано на 22 марта.


В ноябре 2018 года на этот же участки дороги раскапывали для ремонта теплотрассы — тогда дорогу сужали на две полосы.

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