Toyota сделала новый проходимый Land Cruiser 200 TRD

Внедорожник Land Cruiser 200 напомнил, что предназначен для бездорожья

Land Cruiser 200 TRD позиционируется как брутальный внедорожник для грязи





Toyota сделала для российского рынка новую версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием TRD (Toyota Racing Development, подразделение компании по тюнингу). Это будет агрессивная комплектация Land Cruiser 200, подчеркивающая его внедорожное предназначение. Автомобиль оснащен 20-дюймовыми дисками, системой регулировки жёсткости подвески, передней и задней гидропневматической подвеской с регулировкой кузова по высоте.





4,6-литровый бензиновый мотор внедорожника развивает 309 л.с., а 4,5-литровый дизель — 249 л.с. Коробка передач — автомат. Стоимость Land Cruiser 200 TRD с дизелем составляет 5 914 000 рублей, с бензиновым двигателем — 5 770 000 рублей. Самой дорогой версией внедорожника остается комплектация Executive Lounge, отличающаяся вариантами отделки и более городским стилем.





«Комплектация Executive Lounge, дизель в цвете черный металлик, 6 100 000 рублей машина стоит с учетом доплаты за цвет металлик. Бензин, стоимость машины 5 930 000 рублей», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад».





Конкурировать Land Cruiser 200 TRD будет с Land Rover Discovery, Chevrolet Tahoe, Mercedes GL.





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