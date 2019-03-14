Toyota сделала новый проходимый Land Cruiser 200 TRD
Внедорожник Land Cruiser 200 напомнил, что предназначен для бездорожья
Toyota сделала для российского рынка новую версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием TRD (Toyota Racing Development, подразделение компании по тюнингу). Это будет агрессивная комплектация Land Cruiser 200, подчеркивающая его внедорожное предназначение. Автомобиль оснащен 20-дюймовыми дисками, системой регулировки жёсткости подвески, передней и задней гидропневматической подвеской с регулировкой кузова по высоте.
4,6-литровый бензиновый мотор внедорожника развивает 309 л.с., а 4,5-литровый дизель — 249 л.с. Коробка передач — автомат. Стоимость Land Cruiser 200 TRD с дизелем составляет
«Комплектация Executive Lounge, дизель в цвете черный металлик,
Конкурировать Land Cruiser 200 TRD будет с Land Rover Discovery, Chevrolet Tahoe, Mercedes GL.
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Дмитрий Косенко
Фото toyota.ru