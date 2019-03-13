Влезем все: из маршрутки «Газель Next» сделали сверхдлинную версию на 22 человека

Новая «Газель Next» вмещает 22 человека и стоит меньше 2 миллионов

Новая маршрутка вмещает 22 пассажира
Новая маршрутка вмещает 22 пассажира


Завод ГАЗ начал производство модели «Газель Next» со сверхдлинной колесной базой и растянутым кузовом. Благодаря этому пассажирская модификация «Газель Next» может вмещать 22 человека — на 5 больше, чем прежняя модель.


«Там получается по местам 19+3, 19 сидячих, 3 стоячих и один водитель. В прежней было 16+1 место. Цена — от 1 750 000 рублей», — рассказали в дилерском центре ГАЗ «Сармат». 


Автомобиль получил новый задний мост с учетом повышенной грузоподъемности. Установлена новая эффективная тормозная система с ABS, улучшена плавность хода и курсовая устойчивость. Машина комплектуется 150-сильным дизелем и механической коробкой передач. 


В крупных российских городах, в том числе и в Новосибирске, маршрутки «Газель Next» все чаще используются для перевозки пассажиров. Конкурирует «ГазЗель Next» с иностранными Ford Transit и Peugeot Boxer, но те стоят существенно дороже, более 2 миллионов рублей. 


Понравилось? Тогда почитайте, что думают москвичи о манере езды в Новосибирске: они считают, что новосибирцы тормозят, шарахаются и медленно едут.

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