Немецкий роман в переводе сибирячки номинировали на престижную премию

Елена Штерн перевела книгу о четырех поколениях семьи и падении коммунистической идеологии

Елена Штерн встретилась с автором книги Ойгеном Руге уже после того, как перевела роман на русский язык
Елена Штерн встретилась с автором книги Ойгеном Руге уже после того, как перевела роман на русский язык


Книга немецкого писателя Ойгена Руге «Дни убывающего света» попала в длинный список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна» — перевод книги на русский язык сделала жительница Новосибирска Елена Штерн. 


Для Елены Штерн это была первая книга, которую она переводила.


«Переводу я не училась, но работаю очень давно переводчиком, литературного опыта у меня не было. Я убедила издателя: "Знаете, я могу перевести книгу", он согласился, прислали мне на пробу первую главу, я сделала пробный перевод, его переслали автору — поскольку он знает русский язык. Автор согласился. <...>. 


Для меня это был абсолютный дебют. Это была очень интересная история, потому что у меня нет образования переводческого; 


во-вторых, нет опыта переводческого, есть только читательский опыт; в-третьих, я живу в Новосибирске, а издатель в Москве, в Новосибирске убедить московского издателя, что я могу переводить, — это просто интересно», — рассказала корреспонденту НГС Елена Штерн.


Елена Штерн получила образование учителя немецкого и английского языка, но уже давно занимается переводами. Сейчас она руководит языковой школой BauChaos, которая с февраля 2019 года стала резидентом Технопарка. Компания разрабатывает свое приложение по обучению иностранным языкам.


«Сразу после окончания вуза я стала время от времени переводить — устные переводы делать последовательные, потом на синхрон перешла. Я одна из немногих синхронистов в городе с немецким языком. Это просто само открылось, и всё», — отметила она.


С московским издателем книги «Дни убывающего света» Елена Штерн познакомилась на одном из мероприятий Гёте-Института, во время которого она переводила.


В итоге перевод вышел в 2017 году, к тому времени книгу уже перевели на 32 языка. «Автор очень расстраивался, что русский не был среди первых языков, на которые книга была переведена», — отметила Елена Штерн.


В книге около 300 страниц, перевод Елена Штерн делала примерно 5 месяцев. Редакторами книги выступили Святослав Городецкий, который работает для Гёте-Института в Москве, и Олег Никифоров, который является издателем.


На премию книгу выдвинули критики Анна Норинская и Елена Макеенко. Елена Макеенко — уроженка Новосибирска, редактор литературного проекта «Полка», обозреватель сайта современной русской прозы «Горький». Она также известна тем, что на протяжении нескольких лет борется с раком. Когда она была на лечении в Берлине, она и прочитала эту книгу.


На русском языке книга вышла в 2017 году
На русском языке книга вышла в 2017 году


О том, что книга «Дни убывающего света» попала в список, стало известно сегодня.


«В длинный список премии вошло 32 произведения зарубежных авторов из 17 стран мира. В этом году премия в номинации "Иностранная литература" будет вручаться в юбилейный пятый раз. Номинация "Иностранная литература" выбирает самую важную книгу XXI века, а также ее перевод на русский язык. Впервые премия в номинации "Иностранная литература" была вручена в 2015 году.


Длинный список номинации формируется экспертами номинации: литературными критиками, переводчиками и издателями. Жюри определяет победителя на основе длинного списка, так как короткий список в данной номинации не формируется.


Победитель в номинации "Иностранная литература" получает премию в 1 миллион 200 тысяч рублей. Переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 тысяч рублей», — сообщается на сайте премии.


Елена Штерн по образованию учитель немецкого и английского языков
Елена Штерн по образованию учитель немецкого и английского языков


Елена Штерн рассказала, что в книге написано о нескольких проблемах.


«С одной стороны, книга — это история семьи в 4 поколениях, а с другой стороны — это книга о падении коммунистической идеологии. Самое первое поколение в книге — это убежденные, рьяные коммунисты, которые строили ГДР, они в изгнании были, когда гитлеровская Германия была, в изгнании были в Мексике, потом они вернулись в 49-м году ГДР строить. Потом всё это медленно спадает, идеология умирает. Это одна сторона, другая сторона — это отношение в семье, насколько люди друг друга не понимают. Плюс она интересна ещё тем, что жена героя — она русская. Сам писатель родился под Екатеринбургом, его отец в ссылке был, и по большому счёту книга автобиографична», — объяснила переводчица.


С Ойгеном Руге Елена Штерн познакомилась уже после публикации — в 2017 году Гёте-Институт организовал чтения книги в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, на которые приезжал автор.


Кроме того, отметила Елена Штерн, она переводила и сценарий книги для экранизации. А совсем недавно Ойген Руге закончил продолжение романа, которое называется «Логос». Елене Штерн известно, что автор ждёт выхода на русском языке и этой книги. 

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