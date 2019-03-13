Три десятка домов рядом остались без света в Ленинском районе
Электричество обещают включить только через несколько часов
Вечером 13 марта в микрорайоне «Телецентр» без света осталось более 30 домов из-за аварийного отключения — свет в дома в этой части Ленинского района Новосибирска обещают вернуть только в 19:35.
Об отключении корреспонденту НГС сообщила читатель Анна Задорожная. «Примерно полчаса назад отключили. В нашем доме на Римского-Корсакова, 12, в "Пятёрочке" на Серафимовича, 14, и в "Ярче!" (на Римского-Корсакова, 14. — Прим. ред.) тоже темно, видно, что света нет. Пока что света так и не дали. Я не знаю, насколько масштабно, но точно не один дом, и это затронуло сферу обслуживания», — рассказала Анна Задорожная.
Информацию об отключении корреспонденту НГС подтвердили в пресс-центре мэрии. «В единой диспетчерской службе подтверждают, что есть аварийное отключение. По их данным, около 30 домов», — сказали в мэрии.
По информации городского портала, свет отключен в 30 домах. Ожидаемое время включения — 19:35.
В середине февраля 105 зданий по улице Балластная в Ленинском районе Новосибирска остались без света.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова
Скриншот map.novo-sibirsk.ru