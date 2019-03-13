Худсовет согласовал установку памятника Сталину на Большевистской
Поставить его планируется в ближайшие два месяца
Сегодня, 13 марта, художественный совет мэрии Новосибирска согласовал установку памятника Иосифу Сталину возле здания обкома КПРФ на Большевистской.
«Одиннадцать человек проголосовало за, три против, один воздержался», — сообщил корреспонденту НГС руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.
По его словам, установить бюст планируется к предстоящему Дню Победы.
«Вопрос решён. Теперь дело только за строительными работами. Эти обязательства взяла на себя КПРФ», — уточнил Алексей Денисюк.
По бокам от памятника предполагается повесить таблички. В эскизном проекте, который ранее был опубликован на сайте мэрии города, на одной из этих табличек размещена цитата Иосифа Сталина, а на другой — рифмованный текст о его заслугах. Но, по словам Алексея Денисюка, окончательное содержание табличек ещё обсуждается.
Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет. Ранее Алексей Денисюк подчёркивал, что у него есть договорённость с обкомом КПРФ о видеонаблюдении и освещении на территории, а при необходимости — и о круглосуточной охране памятника.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено инициаторами установки памятника (1), novo-sibirsk.ru (2)