Худсовет согласовал установку памятника Сталину на Большевистской

Поставить его планируется в ближайшие два месяца

Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет
Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет


Сегодня, 13 марта, художественный совет мэрии Новосибирска согласовал установку памятника Иосифу Сталину возле здания обкома КПРФ на Большевистской.


«Одиннадцать человек проголосовало за, три против, один воздержался», — сообщил корреспонденту НГС руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.


По его словам, установить бюст планируется к предстоящему Дню Победы. 


«Вопрос решён. Теперь дело только за строительными работами. Эти обязательства взяла на себя КПРФ», — уточнил Алексей Денисюк.


По бокам от памятника предполагается повесить таблички. В эскизном проекте, который ранее был опубликован на сайте мэрии города, на одной из этих табличек размещена цитата Иосифа Сталина, а на другой — рифмованный текст о его заслугах. Но, по словам Алексея Денисюка, окончательное содержание табличек ещё обсуждается.


Памятник дополнят хвалебные таблички
Памятник дополнят хвалебные таблички


Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет. Ранее Алексей Денисюк подчёркивал, что у него есть договорённость с обкомом КПРФ о видеонаблюдении и освещении на территории, а при необходимости — и о круглосуточной охране памятника.

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