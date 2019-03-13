Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов

Закон, скорее всего, введут к 2020 году — к этому времени бизнес должен перестроиться или закрыться без особых потерь





Сенаторы Совета Федерации сегодня отклонили принятый ранее Госдумой закон о запрете гостиниц и хостелов в многоквартирных домах. Против документа высказался 151 член СовФеда, двое проголосовали за, четверо воздержались. Трансляция заседания идет на сайте собрания. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы не против самого закона, однако не поддерживают его немедленное принятие. Норму предложили ввести с 1 января 2020 года, «чтобы дать возможность цивилизованно закрыть бизнес».







На прошлой неделе документ приняли в третьем чтении, за были 405 депутатов. Он разрешал хостелы только в нежилых помещениях с отдельным входом, расположенных на первом этаже. В хостелах должна быть вентиляция, звукоизоляция, сигнализация и сейфы.







Закон о хостелах впервые появился в Госдуме в 2015 году и тогда же прошел первое чтение, но дальнейшее принятие застопорили власти. Правительство РФ неоднократно просило депутатов смягчить норму, чтобы не угнетать бизнес: например, разрешить хостелы в приватизированном жилье и с учетом согласия большинства собственников. Глава Комитета по жилищной политике ГД, автор законопроекта Галина Хованская подчеркивала, что большинство владельцев хостелов свой бизнес не регистрируют и налоги не платят, а значит, проконтролировать ситуацию невозможно.

