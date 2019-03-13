Страсти в зоопарке: шимпанзе Филя и Люся повздорили из-за коня на колёсах

Филя и Люся долгое время не могут доломать коня





Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Нина Курбаткина опубликовала видео из жизни двух шимпанзе Фили и Люси — в ролике обезьяны не могут поделить пластикового коня.





Видео Нина Курбаткина сняла накануне, 12 марта — в нём Филя и Люся забирают друг у друга коня на колёсах. Заканчивается всё тем, что Люся забирается с конём под крышу вольера и висит с ним.





«Игрушка у них очень давно и почему-то ещё цела — очень, наверное, хорошая игрушка, качественная. Они что только с ней не делали — и бросали, и наверх поднимали — она оттуда падала. Эта игрушка — единственное, что целое в их вольере. Стульчик, когда мы им подарили, он прожил только один день — всё сломали, а этот конь очень давно», — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.





Также Нина Курбаткина отметила, что Филя и Люся ругаются из-за коня в зависимости от настроения.









В начале марта Новосибирский зоопарк перешёл на новый график работы — с 7 марта он открыт с 9:00 до 20:00. Там уже можно увидеть белых медвежат, которые появились на свет в самом конце прошлого года.