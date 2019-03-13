Бывшего главбуха детского сада осудили за махинации на 3 миллиона
И это не единственное уголовное дело в отношении неё
В Новосибирске завершился суд над бывшей работницей детского сада на Горском жилмассиве, которую обвиняли в махинациях с бюджетными деньгами.
33-летняя подсудимая получила условный срок, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Александра Фёдорова.
Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая работала главным бухгалтером в детском саду
«За период работы в детском саду <…> у подсудимой сложились доверительные отношения с заведующей, <…> которая после назначения подсудимой на должность главного бухгалтера в нарушение установленного порядка передала подсудимой свою электронную цифровую подпись для подписания реестров и иных платёжных документов детского сада», — описала ситуацию гособвинитель.
По её данным, с 18 января 2016 года по 27 декабря 2017 года подсудимая вносила ложные сведения в бухгалтерские документы детского сада и таким образом под разными предлогами перечисляла деньги не только себе и на счета своего мужа, но и на счета государственных органов, чтобы погасить свои личные долги. Всего, по версии обвинения, главный бухгалтер детского сада причинила мэрии Новосибирска ущерб более чем на 3 миллиона рублей.
Как уточнила Александра Фёдорова, этот ущерб подсудимая возместила не полностью, выплатив только около 600 тысяч рублей. Ленинский районный суд Новосибирска признал бывшую работницу детского сада виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Также она должна выплатить мэрии оставшуюся сумму. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Александра Фёдорова добавила, что свою вину бывший главный бухгалтер детсада
Кроме того, по её данным, недавно в Ленинский районный суд поступило ещё одно уголовное дело в отношении той же подсудимой, возбуждённое по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Новое обвинение относится к периоду её работы бухгалтером в другом детском саду.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, как вскрылись махинации в детсаду
Ранее в Новосибирске бывший бухгалтер СГУПС получила три года колонии-поселения за начисление зарплаты «мёртвым душам».
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Ольга Хмелевская
Фото Екатерины Калиневич