Бывшего главбуха детского сада осудили за махинации на 3 миллиона

И это не единственное уголовное дело в отношении неё

Бывшая работница детского сада № 500 отделалась условным сроком за мошенничество с деньгами мэрии





В Новосибирске завершился суд над бывшей работницей детского сада на Горском жилмассиве, которую обвиняли в махинациях с бюджетными деньгами.







33-летняя подсудимая получила условный срок, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Александра Фёдорова.







Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая работала главным бухгалтером в детском саду № 500 на улице Стартовой.







«За период работы в детском саду <…> у подсудимой сложились доверительные отношения с заведующей, <…> которая после назначения подсудимой на должность главного бухгалтера в нарушение установленного порядка передала подсудимой свою электронную цифровую подпись для подписания реестров и иных платёжных документов детского сада», — описала ситуацию гособвинитель.







По её данным, с 18 января 2016 года по 27 декабря 2017 года подсудимая вносила ложные сведения в бухгалтерские документы детского сада и таким образом под разными предлогами перечисляла деньги не только себе и на счета своего мужа, но и на счета государственных органов, чтобы погасить свои личные долги. Всего, по версии обвинения, главный бухгалтер детского сада причинила мэрии Новосибирска ущерб более чем на 3 миллиона рублей.







Как уточнила Александра Фёдорова, этот ущерб подсудимая возместила не полностью, выплатив только около 600 тысяч рублей. Ленинский районный суд Новосибирска признал бывшую работницу детского сада виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Также она должна выплатить мэрии оставшуюся сумму. Приговор в законную силу ещё не вступил.





Александра Фёдорова добавила, что свою вину бывший главный бухгалтер детсада № 500 признала частично. По словам гособвинителя, подсудимая утверждала, что похитила лично для себя только около 600 тысяч рублей, а остальные деньги — вместе с заведующей. Но суд установил, что причастность заведующей к преступлению не подтверждена, пояснила помощник прокурора района.







Кроме того, по её данным, недавно в Ленинский районный суд поступило ещё одно уголовное дело в отношении той же подсудимой, возбуждённое по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Новое обвинение относится к периоду её работы бухгалтером в другом детском саду.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, как вскрылись махинации в детсаду № 500 и было ли связано увольнение главного бухгалтера с преступлениями, за которые её осудили.







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