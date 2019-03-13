Европейские критики пришли в восторг от спектакля «Красного факела» на языке глухонемых

Новосибирский театр поставил «Три сестры» в швейцарском Цюрихе

Сцена «Трёх сестёр» перед началом спектакля в театре Шиффбау города Цюрих
Сцена «Трёх сестёр» перед началом спектакля в театре Шиффбау города Цюрих


Два европейских издания — швейцарское и немецкое — с восторгом описали выступление театра «Красный факел» со спектаклем «Три сестры», которое состоялось 7 и 8 марта в Цюрихе на сцене театра Шиффбау. Новосибирский театр поставил популярный спектакль на языке жестов, который используют глухонемые.


«Прошло всё хорошо. Но это уже ни для кого не новость: "Три сестры" всегда хорошо проходят. <…> И даже если в начале спектакль воспринимают [в других странах] как более смешной, чем [воспринимает его] наш сибирский зритель, то к концу действия все покорены и слёзы на глазах — во всех городах, на всех показах. <…> Один из отзывов на спектакль был опубликован в важном и влиятельном издании Германии Frankfurter Allgemeine», — сообщила корреспонденту НГС Наталья Моисеева.


В авторитетном издании Frankfurter Allgemeine постановку «Красного факела» назвали «спектаклем-вызовом»
В авторитетном издании Frankfurter Allgemeine постановку «Красного факела» назвали «спектаклем-вызовом»


Издание Frankfurter Allgemeine после выступления в Цюрихе «Красного факела» представило постановку режиссёра Тимофея Кулябина как «спектакль-событие, спектакль-исключение, спектакль-вызов».


«В то время, как другие режиссеры его поколения пренебрегают детальной работой с жестами и мимикой, Кулябин сознательно делает её центром постановки. Настроение создают тела и выражение лиц актёров, ни один взгляд здесь не случаен, любой жест имеет смысл», — пишет Frankfurter Allgemeine.


Положительный отзыв о постановке оставило и русскоязычное издание «Наша Газета», которое выходит в Швейцарии. 


«Привычное богатство речи оказалось режиссёру не важно, как и не важен фактор времени действия: происходящее на сцене могло быть в любом временном слое, и мы понимаем это через костюмы, реквизит и музыку — персонажи пользуются гаджетами, смотрят ТВ и танцуют современные танцы. <…> Задаёшься вопросом: ради чего это делается? С какой целью? Но постепенно, чуточку привыкнув к странной акустике, ловишь себя вдруг на сочувствии персонажам, будто ты их знаешь. Затем различимыми становятся и другие детали действия», — рассказывает «Наша Газета».


Справка: спектакль «Красного факела» «Три сестры» поставлен в 2015 году. В 2017 году номинирован на премию «Золотая маска» и получил спецпремию жюри за лучший ансамбль. «Три сестры» уже побывали во Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, Греции, Румынии, Эстонии и в Белоруссии. Телеверсию спектакля увидели зрители США, Китая, Болгарии и Великобритании.


В начале 2019 года спектакль «Три сестры» показали европейскому театральному зрителю Женевы и Берлина

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