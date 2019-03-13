«Он упал и практически не дышал»: судебный пристав спас дворника от внезапного приступа

Пристав Николай Сергеев вовремя заметил, как дворник потерял сознание и начал биться в судорогах

Николай Сергеев смог оказать первую помощь дворнику, у которого произошёл внезапный эпилептический приступ
Николай Сергеев смог оказать первую помощь дворнику, у которого произошёл внезапный эпилептический приступ


Новосибирский судебный пристав Николай Сергеев спас жизнь дворнику с эпилептическим приступом.  


О случае корреспонденту НГС рассказал сам Сергеев. Накануне днём он вышел осмотреть территорию возле отдела ФССП на Народной, 69 в Калининском районе Новосибирска и увидел, как дворник упал в приступе эпилепсии. Сергеев не растерялся, оказал пострадавшему первую помощь и спас ему жизнь.


«Я вышел в 16:20 после приёма граждан на обход территории. Когда обошёл здание и уже пошёл ко входу, увидел нашего дворника — он шёл к соседнему подъезду. Закрывая за собой дверь, я увидел, что дворник падает, а когда упал — его схватили судороги. Я сразу подбежал, понял, что человеку плохо, ещё подошла женщина, жительница того подъезда. Увидел, что у него пена идёт изо рта, и он начинает захлёбываться, ведь упал на спину, уже практически не дышал. Я вспомнил, как нас учили оказывать первую медицинскую помощь: аккуратно за руку перевернул набок», — рассказал судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Николай Сергеев.


Сергеев уточнил, что оказывать первую помощь его научили на службе, когда он проходил зачёт по медицине — там же объясняли, как помогать человеку во время приступа эпилепсии. Пристав отметил, что в детстве в одном дворе жил с мальчиком, у которого была эпилепсия, поэтому не понаслышке знал об опасности таких приступов. 


Спасённый дворник чувствует себя лучше и уже вернулся на работу.


«Сегодня я с ним встретился в районе обеда, поговорил с ним. Он чувствует себя лучше, благодарил. Сказал, что от помощи отказался, вышел из кареты скорой помощи минут 10 спустя», — добавил Николай Сергеев.


В конце прошлого года глава управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Виталий Эрлер ушёл в отставку.

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