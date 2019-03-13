С иконой и крестом: сибирячка открыла православное агентство недвижимости с верующими риэлторами

Его создательница жила в крымском монастыре, а теперь берёт на работу религиозных горожан

Татьяна Лагутина в прошлом работала тележурналистом, но спустя несколько лет решила открыть своё агентство недвижимости — она обещает «не обдирать клиентов, как липку»
Татьяна Лагутина в прошлом работала тележурналистом, но спустя несколько лет решила открыть своё агентство недвижимости — она обещает «не обдирать клиентов, как липку»


В новосибирском Академгородке открылось «Православное агентство недвижимости»: его владелица Татьяна Лагутина полгода жила при монастыре в Крыму и не стесняется икон в офисе.


«Мне не стыдно икону поставить, <…> мне не стыдно будет батюшку туда позвать для того, чтобы освятить [помещение]. Понимаете, мы сейчас начинаем стыдиться таких вещей, то есть прятать крестики, <…> мы стесняемся перекреститься, мы стесняемся при встрече как-то о боге заговорить, нам кажется, что это глупо как-то и не нужно», — рассуждает индивидуальный предприниматель Татьяна Лагутина.


По её словам, маленькое «Православное агентство недвижимости» заработало в офисном здании на Демакова несколько дней назад, но у него уже появились первые клиенты. Сейчас Татьяна Лагутина ищет единомышленников из числа православных христиан, которые остались без работы и не прочь попробовать себя в качестве риэлторов.


Как пояснила Татьяна Лагутина, в первую очередь от соискателей требуется быть честными, порядочными людьми. Статус «Православного агентства недвижимости» накладывает ответственность: поведение сотрудников должно быть соответствующим. При этом услугами агентства могут воспользоваться и представители других конфессий — фильтровать клиентов по этому критерию православные риэлторы не будут.


«В котокафе кормят же не только кошек, да? В кафе уйгурской кухни — не только уйгуров, или [в кафе] грузинской — не только грузинов. <…> Не нужно терять почву под ногами, чувство юмора и так далее. <…> Единственное, что, если, допустим, я увижу, что мой клиент настаивает на том, <…> чтобы обмануть покупателя, соответственно, от работы с таким клиентом мы откажемся, <…> [это зависит] не от конфессиональной принадлежности, скажем так», — уточнила Татьяна Лагутина.


Она заверила, что «Православное агентство недвижимости» не нацелено на то, чтобы «грести деньги лопатой» и «обдирать клиентов, как липку» — расценки на услуги будут «адекватными».


В прошлом Татьяна Лагуткина, по её словам, работала журналистом, но несколько лет назад оставила эту сферу и стала пробовать себя в разных других качествах, в том числе полгода была трудницей при монастыре в Крыму. Позже она набралась опыта в одном из крупных агентств недвижимости, получила аттестат Новосибирской ассоциации риэлторов и зарегистрировалась как ИП.


Предприниматель уточнила, что её агентство недвижимости — не единственное в своём роде: подобные объединения православных риэлторов также есть в Москве и Екатеринбурге.


На этой неделе у православных христиан начался Великий пост: он продлится до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля. В связи с этим событием в новосибирских заведениях начали появляться постные меню. Рестораторы придумывают новые блюда и заменяют мясо на грибы, а колбасу — на овощи. Также постное меню начали предлагать в поездах дальнего следования.

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