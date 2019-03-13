«Существенно недорабатываем»: в Новосибирске стали давать меньше взяток — прокуратура недовольна

Слишком мало на взяточничество проверяют новосибирские вузы

Подобных преступлений за 2018 год стало на 19% меньше. По мнению прокуратуры, это плохо





Прокуратура Новосибирской области сообщила о снижении уровня коррупционной преступности — подобных преступлений за 2018 год стало на 19% меньше. Но, по мнению прокуратуры, это является негативным трендом и свидетельствует только о плохой работе правоохранительных органов.





Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык, выступавший перед комиссией областного Заксобрания.





«Из негативного, что хотелось бы отметить, — это в 2018 году у нас произошло снижение коррупционной преступности на 19%. Это, к сожалению, оценивается как негативный показатель.





Может, кому-то хорошо, но у нас другие критерии оценки и, если мы анализируем преступность, мы понимаем, что в этой части органы правоохраны недорабатывают, существенно недорабатывают, не выявляют коррупционных преступлений.





<...> На 19% снизился уровень общей коррупционной преступности, а уровень взяточничества снизился на 30%», — уточнил Павел Илык.





По словам начальника отдела областной прокуратуры, такую оценку ситуации даёт и Генеральная прокуратура РФ.





«Если у нас уровень коррупционной преступности упал, а по всей стране он растёт — это оценивается Генеральной прокуратурой негативно. Мы проанализировали деятельность органов правоохраны — они и сами видят, где они недорабатывают. Есть много субъективных факторов», — рассказал сотрудник прокуратуры.





Для того, чтобы объяснить, почему Генеральная прокуратура считает сокращение коррупционных преступлений негативной тенденцией, Илык привёл в пример работу с вузами области.





«Почему ежегодно транспортная полиция в СГУПСе выявляет взятки у преподавателей, а у нас в 22 вузах области за несколько лет не выявлено ни одного факта взятки.





К сожалению, органами правоохраны работа по вузам не ведётся. Если бы она проводилась и мы бы это видели, это было бы положительно, это была бы профилактика.





Если падает преступность и имеются недоработки, то, естественно, это [негативно]», — резюмировал Павел Илык.





В конце октября 2018 года сессия городского совета депутатов города Оби отказалась досрочно прекращать полномочия депутатов, которых местная прокуратура обвинила в нарушении антикоррупционного законодательства.





В начале марта 2019 года в Новосибирске бывшего заместителя начальника станции Новосибирск-Западный обвинили в получении крупной взятки — его задержали и взяли под стражу.