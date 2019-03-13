«Форд» врезался в продуктовый рынок на проспекте Дзержинского

Автомобиль влетел в двери павильона на перекрёстке с Королёва

«Форд» разбил двери в павильон





Сегодня днём, 13 марта, в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль «Форд» въехал в двери небольшого рынка.





«Чудо, что на переходе никого не оказалось. На три ступени вверх заехал и в дверь рынка. "Сузуки" на повороте чуть задел его, а он прямо шел, ну его и выбросило», — написал в редакцию НГС очевидец.





Автомобиль повредил двери павильона, на входе в который торговали фруктами.









Второй автомобиль-участник аварии остался на проезжей части





Рядом с разбитыми дверями торговали фруктами





Во время происшествия никто не пострадал





На выходных на остановке «Холодильная» «Мерседес» влетел в киоск с мороженым.