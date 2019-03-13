«Форд» врезался в продуктовый рынок на проспекте Дзержинского

Автомобиль влетел в двери павильона на перекрёстке с Королёва

«Форд» разбил двери в павильон
«Форд» разбил двери в павильон


Сегодня днём, 13 марта, в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль «Форд» въехал в двери небольшого рынка.


«Чудо, что на переходе никого не оказалось. На три ступени вверх заехал и в дверь рынка. "Сузуки" на повороте чуть задел его, а он прямо шел, ну его и выбросило», — написал в редакцию НГС очевидец.


Автомобиль повредил двери павильона, на входе в который торговали фруктами.



Второй автомобиль-участник аварии остался на проезжей части
Второй автомобиль-участник аварии остался на проезжей части


Рядом с разбитыми дверями торговали фруктами
Рядом с разбитыми дверями торговали фруктами


Во время происшествия никто не пострадал
Во время происшествия никто не пострадал


На выходных на остановке «Холодильная» «Мерседес» влетел в киоск с мороженым.

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