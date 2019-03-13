Власти нашли способ cэкономить на уборке кладбищ — туда отправили работать провинившихся горожан

Теперь на кладбище можно попасть за незаконную торговлю на улицах

За один неоплаченный штраф нарушитель должен отработать 25 часов на кладбище





Более чем 440 новосибирцев отправили на общественные работы на городские кладбища — таким образом городские власти наказали их за несанкционированную торговлю.





По словам начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина, отработали наказание уже 320 человек, а ещё 120 ежедневно работают сейчас.





«Полтора года назад мы решили провести эксперимент — попробовать через суд наложить дополнительное взыскание с людей, которые получили штрафы за несанкционированную торговлю, в виде обязательных общественных работ.





Мы увидели положительный эффект — сократилось не только количества торгующих незаконно, но и увидели экономию для бюджета города.





Теперь мы убираем территорию кладбищ не за бюджетные деньги — всю работу нарушители выполняют на безвозмездной основе», — пояснил Виталий Витухин.





Витухин уточнил, что общественные работы не заменяют штрафы — это дополнительное взыскание. За один неоплаченный протокол нарушитель должен отработать 25 часов на городском кладбище.





«Сейчас в основном идёт отработка на кладбищах, потому что мы заметили сокращение количества сотрудников казенного учреждения, которые обязаны были заниматься уборкой данных территорий. С другой стороны, в дальних уголках кладбищ, куда не доезжают уборочные машины, там действительно скапливается кучи мусора. Именно уборкой этой территории занимаются осуждённые граждане», — добавил Виталий Витухин.





Чиновник добавил, что в список предприятий, на которые отправляют должников, входят не только городские кладбища, но и банное хозяйство «Сибирячка» и МУП «Сибирское гостеприимство» (оно управляет гостиницей «Северная» и занимается предоставлением социальных торговых мест для дачников. — Прим. ред.).





«Как вы знаете, с некоторых пор через "Сибирское гостеприимство" мы устанавливаем на территории города лотки и навесы — это как социальное торговое место, где люди могут торговать дачной продукцией, самодельными вещами. В этом месте также необходима работа осуждённых для уборки», — заявил Витухин.





Время от времени полиция и чиновники устраивают рейды по местам уличной торговли — прошлым летом на «Золотой Ниве» оштрафовали трёх продавцов.