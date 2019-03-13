Власти нашли способ cэкономить на уборке кладбищ — туда отправили работать провинившихся горожан
Теперь на кладбище можно попасть за незаконную торговлю на улицах
Более чем 440 новосибирцев отправили на общественные работы на городские кладбища — таким образом городские власти наказали их за несанкционированную торговлю.
По словам начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина, отработали наказание уже 320 человек, а ещё 120 ежедневно работают сейчас.
«Полтора года назад мы решили провести эксперимент — попробовать через суд наложить дополнительное взыскание с людей, которые получили штрафы за несанкционированную торговлю, в виде обязательных общественных работ.
Мы увидели положительный эффект — сократилось не только количества торгующих незаконно, но и увидели экономию для бюджета города.
Теперь мы убираем территорию кладбищ не за бюджетные деньги — всю работу нарушители выполняют на безвозмездной основе», — пояснил Виталий Витухин.
Витухин уточнил, что общественные работы не заменяют штрафы — это дополнительное взыскание. За один неоплаченный протокол нарушитель должен отработать 25 часов на городском кладбище.
«Сейчас в основном идёт отработка на кладбищах, потому что мы заметили сокращение количества сотрудников казенного учреждения, которые обязаны были заниматься уборкой данных территорий. С другой стороны, в дальних уголках кладбищ, куда не доезжают уборочные машины, там действительно скапливается кучи мусора. Именно уборкой этой территории занимаются осуждённые граждане», — добавил Виталий Витухин.
Чиновник добавил, что в список предприятий, на которые отправляют должников, входят не только городские кладбища, но и банное хозяйство «Сибирячка» и МУП «Сибирское гостеприимство» (оно управляет гостиницей «Северная» и занимается предоставлением социальных торговых мест для дачников. — Прим. ред.).
«Как вы знаете, с некоторых пор через "Сибирское гостеприимство" мы устанавливаем на территории города лотки и навесы — это как социальное торговое место, где люди могут торговать дачной продукцией, самодельными вещами. В этом месте также необходима работа осуждённых для уборки», — заявил Витухин.
Время от времени полиция и чиновники устраивают рейды по местам уличной торговли — прошлым летом на «Золотой Ниве» оштрафовали трёх продавцов.
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Анастасия Нефёдова
Фото Татьяны Кривенко