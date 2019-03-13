Около долгостроя на Большевистской перекроют дорогу
Дорогу раскопают, чтобы отремонтировать теплотрассу
Коммунальщики перекроют дорогу у строящегося здания МФК «Снежная миля» на Большевистской, 14 в Октябрьском районе Новосибирска — тут будут ремонтировать теплотрассу.
«С 13 марта закрывается движение транспортных средств на участке улицы Обской в районе здания по адресу: Большевистская, 14 стр. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" работ по ремонту теплотрассы», — сообщили сегодня в мэрии Новосибирска.
Ремонтные работы на этом участке планируют закончить к 22 марта. Объехать перекрытую улицу можно по улице Большевистской.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в пресс-центре мэрии.
Недавно коммунальщики рассказали, какие теплотрассы будут ремонтировать в 2019 году, и не исключили, что эти работы займут немало времени.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот справочника 2GIS (2)