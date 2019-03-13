Починят — и в небо: новосибирские мастера восстановят истребитель Великой Отечественной войны

Новосибирцы ремонтируют этот самолёт уже второй раз





Новосибирцы начали реставрировать советский военный истребитель И-16 — его произвели в 1940-х годах, а в конце XX века его уже удалось поднять в небо над Новой Зеландией.





«Был полностью разобран центроплан, полностью собран. Серьёзные повреждения [были] на лонжеронах центроплана, особенно на заднем. Были повреждения крыла — консоли одной — мы её практически разобрали-собрали заново. Для того, чтобы центроплан разобрать, его надо было отстыковать от фюзеляжа. Сейчас он уже вернулся на своё место, всё состыковано, обшивка восстановлена», — рассказал корреспонденту НГС главный инженер компании «Авиареставрация» и сотрудник лаборатории реставрации раритетных самолетов НГТУ Виктор Лушин.





Сейчас реставраторы ремонтируют шасси, а потом установят в самолёт двигатель и приведут в порядок топливную систему. Все работы идут в цехе на улице Владимировской.





Самолёт ремонтируют на территории «Авиареставрации» на Владимировской





Самолёты И-16 производили в 1934–1942 годах. Точная дата выпуска самолёта, попавшего к реставраторам, неизвестна.





Впервые этот самолет был восстановлен в конце прошлого века — после этого он летал на авиашоу в Новой Зеландии, тогда он принадлежал коллекции Тома Уоллиса. Шоу было посвящено значению победы Советского Союза во Второй Мировой войне, говорит Лушин.





Самолёт И-16 начали выпускать в 1930-х годах





Сейчас самолёт принадлежит коллекционеру Вадиму Задорожному, владельцу музея техники в Подмосковье





Но после новозеландского авиашоу самолёт попал в аварию — уже повреждённым его приобрёл московский коллекционер Вадим Задорожный, которому принадлежит музей техники в Подмосковье.





Реставраторы заканчивают ремонт и скоро смонтируют на И-16 двигатель





Сейчас самолёт сотрудники этой компании ремонтируют уже во второй раз. После того, как ремонт закончится, И-16 могут испытать на аэродроме в Мочище.





Самолёт участвовал в авиашоу в Новой Зеландии





Справка: И-16 (в просторечии «Ишак», «Ишачок») — один из самых массовых советских истребителей времен Второй мировой войны, создан в 1930-е годы. И-16 производился на нескольких заводах, в том числе на Новосибирском заводе им. Чкалова, всего там было сделано более тысячи самолетов этого типа. Долгое время И-16 практически не имел конкурентов по скорости и маневренности, что показали уже первые боевые столкновения в Испании. К началу Великой Отечественной войны устарел из-за низкой скорости, однако в руках опытных пилотов продолжал быть опасным оружием за счет своей высокой маневренности. Именно на И-16 утром 22 июня 1941 был сбит первый фашистский самолет.







В середине февраля работу над реставрацией другого И-16 закончили сотрудники НГТУ — они потратили на это примерно полгода.