Новосибирец нашел в Коста-Рике новый сорт кофе-мутанта — растение назвали его именем
Необычный куст с зёрнами он нашёл случайно во время прогулки
В Коста-Рике появился сорт кофе, названный в честь новосибирского предпринимателя и специалиста по обжарке кофе Ахмедова Мурова.
Местный фермер назвал именем сибиряка необычную мутацию, которую тот обнаружил в его саду. У нового вида уже взошли первые ростки, которые посажены на разных плантациях.
Как рассказал корреспонденту НГС сам Ахмедов Муров, необычный сорт кофе он обнаружил осенью 2017 года в Коста-Рике в хозяйстве, которое принадлежит известному кофейному энтузиасту и предпринимателю Гонсало Эрнандесу (Gonzalo Hernandez).
Плантация его компании Coffea Diversa расположена на границе Коста-Рики и Панамы. «Гонсало специально купил этот участок, чтобы выращивать там разные сорта кофе. Сейчас их там уже около 600 разновидностей», — говорит Муров.
«Я проснулся рано утром и решил прогуляться по окрестностям. И в какой-то момент заметил необычный кофейный куст», — говорит Ахмедов Муров о своей находке. Приглядевшись, кофейный эксперт обнаружил, что на нём одновременно на одной ветке есть как уже созревшие ягоды, так и только что распустившиеся цветы, что для кофейного дерева является очень необычным явлением.
Осмотрев куст вместе с хозяином сада, Муров и Эрнендес пришли к выводу, что перед ними совершенно новая разновидность кофе, которой нет в каталогах. Они предположили, что при опылении произошла редкая мутация, которая привела к образованию нового растения.
В шутку один из членов российской группы предложил назвать новый сорт в честь того, кто его и нашёл — в итоге Гонсало Эрнандес действительно дал ему имя Murov. Первый урожай с нового дерева сняли ещё осенью 2017 года, а в этом году ростки нового растения были посажены уже как новый вид в хозяйстве Coffea Diversa, рассказал Ахмедов Муров.
Ахмедов Муров был первым в Новосибирске обжарщиком кофе — на обжарочном производстве компании Traveler`s Coffee он работал ещё в начале 2000-х годов. Сейчас у него собственный бизнес по обжарке кофейных зёрен — компания ABA Coffee Group.
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Стас Соколов
Фото: предоставлено Ахмедовом Муровым (1–2), instagram.com/coffeadiversa (3), автора (4–5)