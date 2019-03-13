Новосибирец нашел в Коста-Рике новый сорт кофе-мутанта — растение назвали его именем

Необычный куст с зёрнами он нашёл случайно во время прогулки

Ахмедов Муров у куста кофе со стандартной табличкой, на которой обозначен его сорт 
Ахмедов Муров у куста кофе со стандартной табличкой, на которой обозначен его сорт 


В Коста-Рике появился сорт кофе, названный в честь новосибирского предпринимателя и специалиста по обжарке кофе Ахмедова Мурова. 


Местный фермер назвал именем сибиряка необычную мутацию, которую тот обнаружил в его саду. У нового вида уже взошли первые ростки, которые посажены на разных плантациях.


Как рассказал корреспонденту НГС сам Ахмедов Муров, необычный сорт кофе он обнаружил осенью 2017 года в Коста-Рике в хозяйстве, которое принадлежит известному кофейному энтузиасту и предпринимателю Гонсало Эрнандесу (Gonzalo Hernandez).


Мутировавший сорт кофе нашёлся в саду у костариканца Гонсало Эрнандеса (на фото справа)
Мутировавший сорт кофе нашёлся в саду у костариканца Гонсало Эрнандеса (на фото справа)


Плантация его компании Coffea Diversa расположена на границе Коста-Рики и Панамы. «Гонсало специально купил этот участок, чтобы выращивать там разные сорта кофе. Сейчас их там уже около 600 разновидностей», — говорит Муров.



«Я проснулся рано утром и решил прогуляться по окрестностям. И в какой-то момент заметил необычный кофейный куст», — говорит Ахмедов Муров о своей находке. Приглядевшись, кофейный эксперт обнаружил, что на нём одновременно на одной ветке есть как уже созревшие ягоды, так и только что распустившиеся цветы, что для кофейного дерева является очень необычным явлением.


Осмотрев куст вместе с хозяином сада, Муров и Эрнендес пришли к выводу, что перед ними совершенно новая разновидность кофе, которой нет в каталогах. Они предположили, что при опылении произошла редкая мутация, которая привела к образованию нового растения.


Разные сорта кофе и засохшие кофейные ягоды
Разные сорта кофе и засохшие кофейные ягоды


В шутку один из членов российской группы предложил назвать новый сорт в честь того, кто его и нашёл — в итоге Гонсало Эрнандес действительно дал ему имя Murov. Первый урожай с нового дерева сняли ещё осенью 2017 года, а в этом году ростки нового растения были посажены уже как новый вид в хозяйстве Coffea Diversa, рассказал Ахмедов Муров.


Ахмедов Муров работал на самой первой новосибирской обжарке кофе в 2008 году
Ахмедов Муров работал на самой первой новосибирской обжарке кофе в 2008 году


Ахмедов Муров был первым в Новосибирске обжарщиком кофе — на обжарочном производстве компании Traveler`s Coffee он работал ещё в начале 2000-х годов. Сейчас у него собственный бизнес по обжарке кофейных зёрен — компания ABA Coffee Group.

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