Съели 56 тонн: у китайцев резко вырос интерес к новосибирскому мороженому

По сравнению с прошлым годом объём экспорта вырос втрое

Новосибирцы отправили в Китай в три раза больше мороженого, чем в прошлом году





С начала 2019 года резко вырос объём экспорта новосибирского мороженого в Китай.







«В сравнении с аналогичным периодом 2018 года объем экспорта в Китай мороженого, произведенного в Новосибирской области, увеличился в 2,8 раза — с 19,85 до 56,36 тонны», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.







В ведомстве не называют компании, которые занимаются экспортом мороженого из Новосибирска в КНР, но уточняют, что этот товар экспортируют на автомобилях.





«На текущий момент под контролем Россельхознадзора из региона в Китайскую Народную Республику отправлено шесть партий мороженого», — добавили в ведомстве.







Год назад в Китай было отправлено намного меньше мороженого — всего 8 тонн.