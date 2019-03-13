Съели 56 тонн: у китайцев резко вырос интерес к новосибирскому мороженому
По сравнению с прошлым годом объём экспорта вырос втрое
С начала 2019 года резко вырос объём экспорта новосибирского мороженого в Китай.
«В сравнении с аналогичным периодом 2018 года объем экспорта в Китай мороженого, произведенного в Новосибирской области, увеличился в 2,8 раза — с 19,85 до 56,36 тонны», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве не называют компании, которые занимаются экспортом мороженого из Новосибирска в КНР, но уточняют, что этот товар экспортируют на автомобилях.
«На текущий момент под контролем Россельхознадзора из региона в Китайскую Народную Республику отправлено шесть партий мороженого», — добавили в ведомстве.
Год назад в Китай было отправлено намного меньше мороженого — всего 8 тонн.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова