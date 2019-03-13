Съели 56 тонн: у китайцев резко вырос интерес к новосибирскому мороженому

По сравнению с прошлым годом объём экспорта вырос втрое

Новосибирцы отправили в Китай в три раза больше мороженого, чем в прошлом году
Новосибирцы отправили в Китай в три раза больше мороженого, чем в прошлом году


С начала 2019 года резко вырос объём экспорта новосибирского мороженого в Китай.


«В сравнении с аналогичным периодом 2018 года объем экспорта в Китай мороженого, произведенного в Новосибирской области, увеличился в 2,8 раза — с 19,85 до 56,36 тонны», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.


В ведомстве не называют компании, которые занимаются экспортом мороженого из Новосибирска в КНР, но уточняют, что этот товар экспортируют на автомобилях. 


«На текущий момент под контролем Россельхознадзора из региона в Китайскую Народную Республику отправлено шесть партий мороженого», — добавили в ведомстве.


Год назад в Китай было отправлено намного меньше мороженого — всего 8 тонн

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