В бизнес-центре «Сан Сити» объявили эвакуацию (онлайн-трансляция)

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Эвакуацию объявили около 10:15





В среду, 13 марта, из бизнес-центра «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска вывели всех людей.





Информацию об эвакуации в редакцию НГС сообщил читатель в 10:22. В пресс-службе МФЦ «Сан Сити» информацию об эвакуации подтвердили.





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11:17

Наш фотокорреспондент Густаво Зырянов уже приехал на место происшествия. Сейчас возле «Сан Сити» много полицейских, есть и кинологи с собаками.





















11:12

В середине февраля в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Аура» — по громкой связи объявили, что посетители должны выйти. Толпа покупателей отправилась на улицу. Тогда в ТЦ тоже поступило сообщение о заложенной в здании бомбе.







11:00

Судя по фотографиям с места, к бизнес-центру уже приехали машина скорой помощи и несколько спецмашин МЧС.









10:55

«МЧС и расчёт пожарных вошли в здание. Люди разошлись кто в торговый центр (он функционирует), кто в "Калейдоскоп". На улице осталось мало народу. Кто-то в тамбурах греется», — написал в редакцию НГС очевидец Алексей.









10:51

«Было уведомление через громкоговорители. Все вышли, ничего никто не говорит. Люди выходили спокойно. Полицию и пожарных я на месте не видел, сейчас ушёл оттуда, потому что холодно. Некоторые люди от здания не отходят», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Вячеслав.





10:46

Если вы стали очевидцем эвакуации, присылайте свои фото и видео в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.







10:43

В пресс-службе областного управления полиции сообщили, что пока информация о ситуации в бизнес-центре уточняется.



«Мы в курсе ситуации, все детали уточняются», — коротко сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.





10:41

Как сообщают очевидцы с места, эвакуировали только бизнес-центр. В торговом центре «Сан Сити» эвакуацию не объявляли.





Наш читатель заснял процесс эвакуации из бизнес-центра. Люди покидали здание организованно





10:39

«Людей всё ещё не пускают в здание. Все стоят на улицах. Мёрзнут», — сообщил в редакцию НГС очевидец Денис.





10:38

«Общепринятое решение между пресс-службами в рамках межведомственного взаимодействия, что по сообщениям о минированиях всю информацию выдаёт МВД», — сообщил корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.







10:34

Наши читатели присылают первые фото с места событий. Люди не торопятся отходить от здания.

















10:33

«Одному из арендаторов помещения в бизнес-центре поступил звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве. Было принято решение эвакуировать людей и вызвать оперативные службы», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МФЦ «Сан Сити».



