S7 приостановила полёты на Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии

В авиакомпании заверяют, что на расписание рейсов это не повлияет

Двумя днями ранее в авиакомпании сообщали, что не получали рекомендаций от Boeing о приостановке полётов





Авиакомпания S7 Airlines объявила о том, что приостанавливает полёты на самолётах Boeing 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.







Об этом пресс-служба авиаперевозчика сообщила сегодняшней ночью.







«S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 00:01 часов 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолёта Ethiopian Airlines. Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием», — заявили в пресс-службе группы компаний S7.







Перевозчик заверил, что это решение не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании — полёты будут выполняться в штатном режиме. Сейчас парк S7 Airlines состоит из 96 самолётов, в том числе из двух лайнеров Boeing 737 MAX.







Первый самолёт этого типа появился в парке авиаперевозчика осенью прошлого года. Группа компаний S7 получила самолёт напрямую из завода в Сиэтле на условиях аренды у лизинговой компании Air Lease Corporation. В пресс-службе S7 тогда поясняли, что это лишь первый из одиннадцати самолетов такого типа, который должен пополнить парк авиаперевозчика.







По данным «Интерфакса», на сегодняшний день S7 остаётся единственным эксплуатантом Boeing 737 MAX в России.





В воскресенье, 10 марта, Boeing такого же типа, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В авиакатастрофе погибли 157 человек, в том числе трое граждан России. Как сообщает «Интерфакс-Туризм», после инцидента от эксплуатации Boeing 737 MAX временно отказались Китай, Австралия, Малайзия, Оман, Турция, Сингапур, Индия, Объединённые Арабские Эмираты, Евросоюз и некоторые другие страны, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.