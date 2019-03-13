Шесть детсадов и одна больница остались без отопления и горячей воды из-за ремонта теплотрассы

Вернуть отопление и горячую воду обещают к 24:00





В среду, 13 марта, почти 70 зданий в Железнодорожном районе Новосибирска остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплотрассе.





Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».





«Под отключения попали потребители 59 жилых домов, 6 детских и 1 лечебное учреждение. Отключение потребителей связано с устранением дефекта на магистральном трубопроводе», — сообщили в энергокомпании.





Вернуть отопление и горячую воду в дома новосибирцев коммунальщики обещают к 24:00 13 марта.





«Мы приносим извинения жителям и просим отнестись с пониманием к проводимым работам», — добавили в пресс-службе СГК.





карта отключений домов от отопления и горячей воды





Недавно стало известно, что коммунальщики закупили две новые спецмашины МАВР для ремонта теплосетей. Каждая машина стоила СГК 3,7 миллиона рублей.

