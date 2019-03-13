Шесть детсадов и одна больница остались без отопления и горячей воды из-за ремонта теплотрассы

НГС публикует карту с отключениями

Вернуть отопление и горячую воду обещают к 24:00
Вернуть отопление и горячую воду обещают к 24:00


В среду, 13 марта, почти 70 зданий в Железнодорожном районе Новосибирска остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплотрассе.


Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».


«Под отключения попали потребители 59 жилых домов, 6 детских и 1 лечебное учреждение. Отключение потребителей связано с устранением дефекта на магистральном трубопроводе», — сообщили в энергокомпании.


Вернуть отопление и горячую воду в дома новосибирцев коммунальщики обещают к 24:00 13 марта.


«Мы приносим извинения жителям и просим отнестись с пониманием к проводимым работам», — добавили в пресс-службе СГК.


карта отключений домов от отопления и горячей воды


Недавно стало известно, что коммунальщики закупили две новые спецмашины МАВР для ремонта теплосетей. Каждая машина стоила СГК 3,7 миллиона рублей. 

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