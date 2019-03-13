Новосибирцы признались, что их редко хвалят на работе

Лишь 5% опрошенных горожан слышат от руководства положительные отзывы о работе

Лишь 5% опрошенных новосибирцев рассказали, что получают от начальства похвалу
Лишь 5% опрошенных новосибирцев рассказали, что получают от начальства похвалу


Портал по поиску работы Зарплата.ру изучил отношение новосибирцев к похвалам от начальства.


Аналитики опросили 1120 жителей Новосибирска.


«82% опрошенных считают, что начальник должен регулярно давать обратную связь по выполненным задачам каждому сотруднику в компании. А 18% новосибирцев подчеркнули, что регулярная оценка не так уж важна», — говорится в результатах опроса.


При этом 55% опрошенных новосибирцев рассказали, что обычно начальник даёт оценку их работе в личной беседе. Еще 18% получают обратную связь на планёрках и собраниях коллектива, а 12% — в письменной форме. Ещё 15% горожан признались, что не получают обратной связи от руководителей.


«45% жителей Новосибирска регулярно получают фидбэк (обратная связь. — Прим. ред.) от начальства и рады этому, а 8% хотели бы, чтобы руководитель реже высказывал мнение об их работе. 37% респондентов пожаловались на то, что им не хватает общения с начальником. А каждый десятый опрошенный уверяет, что предпочел бы вообще не слышать его мнения», — приводят аналитики результаты исследования.


Лишь 5% новосибирцев сообщили, что получают от начальства похвалу. 


11% признались, что получают исключительно негативную оценку своей работы. При этом 73% респондентов рассказали, что получают разную обратную связь от начальника, и всё зависит от результатов работы. Еще 11% утверждают, что начальство их вовсе игнорирует.


«87% горожан отметили, что оценка начальника влияет на эффективность их работы и помогает сориентироваться. 13% не считают, что фидбэк от руководителя влияет на работоспособность», — говорится в результатах опроса.


Ранее аналитики Зарплаты.ру узнали, что в 2019 году треть опрошенных горожан хотят поменять работу, 11% собираются пройти курсы повышения квалификации, а 9% намерены добиться повышения в должности.

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