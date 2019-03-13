Коммунальщики купили крупный новосибирский завод в Кировском районе города

«Сибирская генерирующая компания приобрела 95% акций ПАО "НПО "ЭЛСИБ". Ранее компании принадлежало 24,9% акций завода, которые она получила в феврале 2018. <…> его вхождение в структуру СГК позволит эффективно раскрыть и существенно повысить стратегический потенциал предприятия», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.

СГК купила контрольный пакет акций новосибирского завода «ЭЛСИБ» — сообщение об этом на днях появилась на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Сумму сделки в СГК разглашать отказались, сославшись на соглашение о конфиденциальности.

«Интеграция "ЭЛСИБ" в состав холдинга позволит использовать его технические и инженерные возможности для предприятий СГК, а также даст новый стимул развития завода, особенно в рамках предстоящей масштабной программы модернизации энергомощностей страны», — добавили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Справка: «ЭЛСИБ» — машиностроительный завод, основанный в 1953 году как Новосибирский турбогенераторный завод. Завод расположен в Кировском районе Новосибирска. Входит в Перечень системообразующих организаций России.

В декабре в Новосибирской области приняли новые тарифы на отопление — тепло подорожает дважды за 2019 год. Повышение тарифов ЖКХ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев после того, как повысили НДС. О поэтапной индексации тарифов правительство попросили ресурсоснабжающие организации.