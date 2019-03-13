13 марта среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 65.77
eur 74.07
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 65.77
eur 74.07
Экономика
Отопительный сезон 2018/2019

Коммунальщики купили крупный новосибирский завод в Кировском районе города

СГК купила контрольный пакет акций завода «ЭЛСИБ»

Поделиться

2 858
14 Обсудить

Все новости

Все новости

Разглашать сумму сделки в СГК отказались

Фото: Стас Соколов / НГС

СГК купила контрольный пакет акций новосибирского завода «ЭЛСИБ» — сообщение об этом на днях появилась на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Теперь, согласно документам, СГК владеет 95% доли предприятия.

«Сибирская генерирующая компания приобрела 95% акций ПАО "НПО "ЭЛСИБ". Ранее компании принадлежало 24,9% акций завода, которые она получила в феврале 2018. <…> его вхождение в структуру СГК позволит эффективно раскрыть и существенно повысить стратегический потенциал предприятия», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.

Сумму сделки в СГК разглашать отказались, сославшись на соглашение о конфиденциальности.

«Интеграция "ЭЛСИБ" в состав холдинга позволит использовать его технические и инженерные возможности для предприятий СГК, а также даст новый стимул развития завода, особенно в рамках предстоящей масштабной программы модернизации энергомощностей страны», — добавили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Справка: «ЭЛСИБ» — машиностроительный завод, основанный в 1953 году как Новосибирский турбогенераторный завод. Завод расположен в Кировском районе Новосибирска. Входит в Перечень системообразующих организаций России.

В декабре в Новосибирской области приняли новые тарифы на отопление — тепло подорожает дважды за 2019 год. Повышение тарифов ЖКХ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев после того, как повысили НДС. О поэтапной индексации тарифов правительство попросили ресурсоснабжающие организации.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова

По теме

ТЕКСТ

Александр Сильченко

ТЕГИ

тарифы ЖКХгорячая водаотопление

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (14)

veslo
13 март 2019 в 09:10

сгк: у нас так мало денег, трубы ржавые, нужно поднять плату за жкх прцоентов на 50.
тоже сгк: *покупают завод*

1лена
13 март 2019 в 09:10

сгк - это бывшее сибэко? это которое друг царя приобрел?

Aswert
13 март 2019 в 09:20

С таким перерасчётом за тепловую энергию можно не только Элсиб купить...