Новосибирская биатлонистка выступит в масс-старте на чемпионате мира

Девушка стала одной из двух российских спортсменок, которые будут участвовать в гонке

В гонке на 12,5 км примут участие 30 биатлонисток





Биатлонистка из Новосибирска Евгения Павлова выступит в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в шведском городе Эстерсунде. Гонка состоится 17 марта, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).







Из сборной России попасть на масс-старт удалось только Евгении Павловой и Екатерине Юрловой-Перхт. Всего в гонке на 12,5 км примут участие 30 биатлонисток. Павлова получила 27-й стартовый номер, Юрлова-Перхт — 19-й.





В прошлом месяце Евгения Павлова вошла в олимпийскую олимпийскую сборную России — сибирячка показала хорошие результаты на чемпионате Европы.





За неделю до этого спортсменка принесла золотую медаль в копилку сборной — вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко она победила в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в белорусских Раубичах. Сибирячка четыре раза промахнулась на рубеже, пошла на штрафной круг, но пара всё равно пришла к финишу первой.





Справка: масс-старт — вид биатлонной гонки на 15 км у мужчин, 12,5 км у женщин и юниоров. Биатлонисты (как правило — 30 лучших спортсменов в рамках тех или иных биатлонных соревнований) стартуют одновременно с общего старта.