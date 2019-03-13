Новосибирский шахматист выиграл крупный турнир в Улан-Удэ

Сёмен Ханин стал лучшим из семисот игроков





19-летний новосибирец Семён Ханин стал победителем самого крупного турнира по быстрым шахматам в России — этапа Гран-при Рапид в Улан-Удэ.





Молодой шахматист стал лучшим из семисот участников:





«Это был один из этапов Кубка России по быстрым шахматам, на этапах собираются баллы, суммируются, и лучшие попадают в финальный турнир. Этап в Улан-Уде был один из самых крупных — участвовало почти 700 человек. Самой сложной была партия с монгольской шахматисткой в 9-м туре, так как всю партию мне приходилось биться за ничью. Это был последний тур в этом дне, так что было важно закончить на положительной ноте, чтобы проще игралось в решающий день», — поделился Семён Ханин с корреспондентом НГС.





В финальной партии он встретился с одним из самых сильных игроков Бурятии Жамсараном Цыдыповым:





«Последняя партия оказалась не самой сложной по содержанию, но сложной с психологической точки зрения, [было] много напряжения. Я был настроен миролюбиво, так как ничья гарантировала мне хорошее место, но соперник был настроен на победу. В какой-то момент [соперник] очень грубо ошибся, и мне удалось победить. Но победа конкретно над ним особых эмоций не вызывала, эмоции были от осознания, что теперь у меня есть шансы занять первое [место] в случае, если повезет с дополнительными показателями — так и получилось», — рассказал игрок.





Турнир проходил в Иволгинском дацане в Улан-Удэ.





Вчера в финале Универсиады-2019 сборная России одержала победу над командой Словакии — за российскую сборную играл 23-летний нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Александр Шаров — вместе с другими участниками команды он стал чемпионом Студенческих игр.