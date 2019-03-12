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Огромные снежинки и огонь из-под земли: лучшие кадры с церемонии закрытия Универсиады в Красноярске

Универсиаду в Красноярске закрывал премьер Дмитрий Медведев

Шоу под руководством Ильи Авербуха получилось красочным
Шоу под руководством Ильи Авербуха получилось красочным


В Красноярске закончилась XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года — церемония закрытия заняла 1,5 часа. Открывал Игры 2 марта лично Владимир Путин, а завершать спортивный праздник сегодня, 12 марта, приехал премьер-министр Дмитрий Медведев.


За 11 дней соревнований сборная России выиграла 112 медалей — это абсолютный рекорд Универсиад. Еще один рекорд в Красноярске был поставлен по числу стран-участниц — их было 59.


Церемония открытия выдалась на редкость красочной. Её постановщика Илью Авербуха Путин похвалил по окончании. Как прошла церемония закрытия, поставленная также прославленным фигуристом, — смотрите в подборке нашего фотокорреспондента Артёма Ленца.


Первый эпизод закрытия — «Энергия». Среди танцующих и тех, кто готовил номер, — именитая фигуристка Аделина Сотникова. Ребята составляли цифры «2019»
Первый эпизод закрытия — «Энергия». Среди танцующих и тех, кто готовил номер, — именитая фигуристка Аделина Сотникова. Ребята составляли цифры «2019»


Закрывал Игры премьер Медведев, который сразу заявил: «Красноярск — столица Сибири»
Закрывал Игры премьер Медведев, который сразу заявил: «Красноярск — столица Сибири»


Сначала проходил парад команд
Сначала проходил парад команд


Свободных мест в 7-тысячной построенной к Играм «Платинум Арене» не было
Свободных мест в 7-тысячной построенной к Играм «Платинум Арене» не было


Первую песню дали спеть группе BOGACHI из Екатеринбурга. Песня была посвящена волонтерам Универсиады
Первую песню дали спеть группе BOGACHI из Екатеринбурга. Песня была посвящена волонтерам Универсиады


Следующая Универсиада пройдет в 2021 году в Люцерне, Швейцария. Номер был посвящен этому городу
Следующая Универсиада пройдет в 2021 году в Люцерне, Швейцария. Номер был посвящен этому городу


Элемент шоу — спускающийся на обруче гимнаст
Элемент шоу — спускающийся на обруче гимнаст


Огромные снежинки и огонь из-под земли: лучшие кадры с церемонии закрытия Универсиады в Красноярске


Огромные снежинки и огонь из-под земли: лучшие кадры с церемонии закрытия Универсиады в Красноярске


Огонь Универсиады перед тем, как погаснуть, поднимался из-под земли
Огонь Универсиады перед тем, как погаснуть, поднимался из-под земли


Огромные снежинки и огонь из-под земли: лучшие кадры с церемонии закрытия Универсиады в Красноярске


С ним прощались все находящиеся на сцене
С ним прощались все находящиеся на сцене


Волонтеры раздали даже зрителям красные платки
Волонтеры раздали даже зрителям красные платки


Прощальную песню дали спеть победительнице шоу «Голос» и уроженке Красноярского края Дарье Антонюк
Прощальную песню дали спеть победительнице шоу «Голос» и уроженке Красноярского края Дарье Антонюк


В шоу в основном были задействованы местные артисты
В шоу в основном были задействованы местные артисты


Огромные снежинки и огонь из-под земли: лучшие кадры с церемонии закрытия Универсиады в Красноярске
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