Огромные снежинки и огонь из-под земли: лучшие кадры с церемонии закрытия Универсиады в Красноярске
Универсиаду в Красноярске закрывал премьер Дмитрий Медведев
В Красноярске закончилась XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года — церемония закрытия заняла 1,5 часа. Открывал Игры 2 марта лично Владимир Путин, а завершать спортивный праздник сегодня, 12 марта, приехал премьер-министр Дмитрий Медведев.
За 11 дней соревнований сборная России выиграла 112 медалей — это абсолютный рекорд Универсиад. Еще один рекорд в Красноярске был поставлен по числу стран-участниц — их было 59.
Церемония открытия выдалась на редкость красочной. Её постановщика Илью Авербуха Путин похвалил по окончании. Как прошла церемония закрытия, поставленная также прославленным фигуристом, — смотрите в подборке нашего фотокорреспондента Артёма Ленца.