Огромные снежинки и огонь из-под земли: лучшие кадры с церемонии закрытия Универсиады в Красноярске

Шоу под руководством Ильи Авербуха получилось красочным





В Красноярске закончилась XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года — церемония закрытия заняла 1,5 часа. Открывал Игры 2 марта лично Владимир Путин, а завершать спортивный праздник сегодня, 12 марта, приехал премьер-министр Дмитрий Медведев.







За 11 дней соревнований сборная России выиграла 112 медалей — это абсолютный рекорд Универсиад. Еще один рекорд в Красноярске был поставлен по числу стран-участниц — их было 59.







Церемония открытия выдалась на редкость красочной. Её постановщика Илью Авербуха Путин похвалил по окончании. Как прошла церемония закрытия, поставленная также прославленным фигуристом, — смотрите в подборке нашего фотокорреспондента Артёма Ленца.







Первый эпизод закрытия — «Энергия». Среди танцующих и тех, кто готовил номер, — именитая фигуристка Аделина Сотникова. Ребята составляли цифры «2019»





Закрывал Игры премьер Медведев, который сразу заявил: «Красноярск — столица Сибири»





Сначала проходил парад команд





Свободных мест в 7-тысячной построенной к Играм «Платинум Арене» не было





Первую песню дали спеть группе BOGACHI из Екатеринбурга. Песня была посвящена волонтерам Универсиады





Следующая Универсиада пройдет в 2021 году в Люцерне, Швейцария. Номер был посвящен этому городу





Элемент шоу — спускающийся на обруче гимнаст













Огонь Универсиады перед тем, как погаснуть, поднимался из-под земли









С ним прощались все находящиеся на сцене





Волонтеры раздали даже зрителям красные платки





Прощальную песню дали спеть победительнице шоу «Голос» и уроженке Красноярского края Дарье Антонюк





В шоу в основном были задействованы местные артисты



