В аэропорту Толмачёво поставили 400 новых стульев с розетками
Но пока их установили только в зоне международного терминала
В аэропорту Толмачёво появились новые кресла с розетками — их установили в зонах ожидания международного терминала аэропорта.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре новосибирского аэропорта.
«Их устанавливали в рамках обновления и улучшения качества обслуживания пассажиров. Процесс замены кресел старых на новые практически завершён. Новые кресла установили и в нестерильных зонах — зале ожидания на первом этаже, и в стерильных зонах сектора А и сектора Б», — уточнили в пресс-центре.
Правда, розетками оснащены только кресла в залах ожидания международного терминала аэропорта. Для удобства пассажиров телефон можно зарядить не только через розетку, но и подсоединив его к USB-порту. В пресс-центре уточнили, что в планах установить такие же кресла в других залах ожидания.
В середине февраля новосибирский аэропорт Толмачёво показал первые эскизы нового терминала — ожидается, что проект стоимостью более 11,5 миллиарда рублей будет реализован до 2022 года.
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/tolmachevoport