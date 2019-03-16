Рецепт от шеф-повара: 3 необычных блюда для Великого поста, чтобы было вкусно и сытно

Три видеорецепта, которые сможет повторить каждый

Постные блюда «как в ресторане» легко приготовить дома





В этот период нельзя есть продукты животного происхождения — мясо, рыбу, курицу, молоко, яйца. Также рекомендуется ограничить потребление соли и сахара. Чтобы вас не пугал длинный список запретов, мы попросили поваров известных кафе и ресторанов города показать, как приготовить дома постные блюда, чтобы было и вкусно, и сытно.







Рецепт № 1 . Стеклянная лапша в азиатском стиле







Этим рецептом очень сытного и в то же время постного блюда поделился шеф-повар Илья Ходзицкий. Блюдо отлично подойдет для ценителей азиатской кухни и тех, кто просто любит вкусно покушать.







Стеклянная лапша в азиатском стиле





Ингредиенты: фунчоза — 100 г, морковь — 50 г, кабачок цукини — 50 г, редис «дайкон» — 40 г, болгарский перец — 40 г, черный и белый кунжут, соевый соус, листья кинзы, кунжутное масло, оливковое масло.





Продукты, которые понадобятся вам для лапши





1. Заливаем фунчозу кипятком на 3–4 минуты. Пока она разваривается, режем овощи.





2. Нарезаем соломкой болгарский перец.





3. Очищаем и режем редис «дайкон». По вкусу «дайкон» похож на обычную редиску, но менее резкий и более сладкий.





4. Нарезаем свежую морковь ломтиками такой же толщины, как перец и редис.





Овощи нарезаются соломкой одинаковой толщины





5. Цукини не чистим. Чтобы при жарке овощ сохранил форму, нарезаем крупнее, стараемся использовать части с кожурой.





Цукини режем с кожурой, чтобы сохранить форму при жарке





6. Вытаскиваем лапшу из кипятка и перекладываем в форму с холодной водой или льдом. К этому моменту лапша должна стать мягкой.





7. Обжариваем овощи на сильном огне. Добавляем продукты в сковороду по мере длительности их приготовления. Жарим около 2 минут морковь, затем поочередно добавляем болгарский перец и «дайкон». Цукини — в последнюю очередь, так как это самый мягкий продукт. Важно, чтобы овощи поджарились, но оставались с легкой хрустинкой.





После жарки овощи должны оставаться с легкой хрустинкой





8. Когда овощи будут практически готовы, добавляем лапшу. Сразу же заливаем её соевым соусом и кунжутным маслом. Готовим 1,5–2 минуты.





9. Перекладываем блюдо на тарелку. Посыпаем сверху кунжутом, украшаем лепестками кинзы. Приятного аппетита!





Блюдо готово!





Идея от повара: те, кто не соблюдает пост могут исполнить такое же блюдо с обычной пастой, которая готовится с добавлением яйца.











Рецепт № 2 . Карпаччо из свеклы с кедровым орехом







Рецепт этого блюда нам подсказала шеф-повар Ольга Лапина. Лёгкий и вкусный карпаччо отлично утолит чувство голода и наполнит вас энергией.







Карпаччо из свеклы с кедровым орехом





Ингредиенты: пекинская капуста — 50 г, лист салата — 20 г, корень сельдерея — 10 г, свёкла — 80 г, маринад для свёклы (красный лук — 5 г, масло растительное — 15 г, уксус бальзамический — 17 г, соль, сахар), кедровые орехи — 2 г, медово-горчичный соус (соевый соус, мёд, дижонская горчица, растительное масло), бальзамический соус для украшения.





Набор продуктов для блюда





1. Маринуем свёклу: смешиваем красный лук с растительным маслом и бальзамическим уксусом, добавляем щепотку соли и сахара. Режем тонкими пластинками сырую свёклу и помещаем в маринад минимум на 2 часа.





2. Капусту, салат и сельдерей моем в холодной воде и замачиваем в солевом растворе на 10 минут для дезинфекции.





3. Нарезаем тонкой соломкой пекинскую капусту.





Капуста нарезается тонкой соломкой





4. Нарезаем тонкими пластинками сельдерей.





5. Выкладываем свёклу по краю тарелки.





Выкладываем свёклу по краю тарелки





6. Рвём лист салата и укладываем по центру тарелки на свёклу.





7. Перемешиваем порезанную капусту и сельдерей, горкой помещаем на листья салата.





8. Готовим медово-горчичный соус: смешиваем растительное масло, дижонскую горчицу, соевый соус и мёд. Готовым соусом поливаем овощи.





Соус готовится из растительного масла, дижонской горчицы, соевого соуса и мёда





9. Украшаем салат кедровыми орешками и бальзамическим соусом. Приятного аппетита!





Шеф-повар Ольга Лапина и её карпаччо из свёклы с кедровым орехом









Рецепт № 3 . Пицца с баклажанами, копчеными томатами и орехами







Рецептом этого постного и очень сытного блюда делится шеф-повар Михаил Михайлов. Это блюдо — своеобразная вкусовая интерпретация старого грузинского рецепта — «рулетики из баклажанов с сыром и соусом Баже».







Пицца с баклажанами, копчеными томатами и орехами





Ингредиенты: Томатный соус — 80 г, баклажаны — 80 г, томаты «черри» — 60 г, тимьян — 3 г, по вкусу: руккола, трюфельное масло, жареный хрустящий лук, «земля» из орехов (арахис, лесной, грецкий, миндаль, кунжут, цедра лайма), проростки редиса, трюфельное масло, кунжутный соус.







На 1 кг теста: вода — 350 г, мука — 650 г, морская соль — 12 г, оливковое масло — 25 г, живые или сухие дрожжи — 3 г (хватит на две большие пиццы).







1. Готовим тесто: смешиваем дрожжи, воду, соль и масло, перемешиваем до полного растворения соли, даём постоять, чтобы дрожжи начали действовать. Затем в два этапа вмешиваем муку и делим на шарики по 500 г — этого хватит на 2 большие пиццы. Даём тесту подняться — 40–60 минут в тепле или ночь-сутки в холодильнике. Раскатываем готовое тесто. При холодном брожении у него появляется мощный хлебный аромат и воздушность.







Раскатываем тесто, оставляя по краю бортик





2. Готовим томатный соус: обжариваем чеснок на оливковом масле, добавляем протёртые томаты, морскую соль, сахар и перец. Если не найдёте готовые протёртые томаты, можно самостоятельно пропустить очищенные от кожицы и косточек помидоры через мясорубку.







«Томатную пасту я не рекомендую, у нее очень дешевый и слишком яркий интенсивный вкус», — делится секретом повар.







3. Подготавливаем томаты «черри»: бланшируем их — погружаем в кипяток, затем в ледяную воду, очищаем от кожицы и семян, нарезаем половинками. Если есть возможность, готовые половинки можно прикоптить.







4. Подготавливаем баклажаны: сбрызнуть подсолнечным маслом и морской солью, поставить в духовку на 180 градусов на 15 минут. Положить в чашку, закрыть плёнкой или крышкой, чтобы создать парниковый эффект, это позволит легко очистить овощ. Очищенный плод нарезать ломтиками произвольной формы. Если есть возможность, готовые кусочки можно подкоптить.







5. Остывший томатный соус наносим на тесто, оставляя бортики, их смазываем растительным маслом для хрустящей корочки. Разбрасываем кусочки баклажанов и половинки томатов, свежий тимьян.





Перед запекание наносим томатный соус, разбрасываем кусочки баклажанов, томатов и тимьян





6. Перекладываем пиццу на раскалённый противень и отправляем всё в разогретую духовку. Выпекаем на максимальной температуре 5–7 минут. Остальные ингредиенты добавляются после.







Пицца выпекается в разогретой духовке на раскаленной поверхности





7. Готовим кунжутный соус: смешиваем кунжутную пасту (можно купить в отделе китайских товаров в «Комсомолле»), небольшое количество растительного масла, добавляем дижонскую горчицу, беловинный уксус, соль, сахар, тщательно перемешиваем.







8. Готовим жареный хрустящий лук: нарезаем лук полукольцами, обваливаем в кукурузном крахмале и готовим во фритюре до хрустящей корочки.







Лук для пиццы можно пожарить заранее





9. Готовим «землю» из орехов: измельчаем несколько видов орехов (арахис, лесной, грецкий, миндаль), добавляем кунжут и цедру лайма.







Земля из орехов готовится из арахиса, лесного ореха, грецкого ореха, миндаля, кунжута и цедры лайма





10. Готовую пиццу размашистыми движениями поливаем кунжутным соусом, разбрасываем сверху хрустящий лук, рукколу, проростки редиса (можно вырастить дома на подоконнике), посыпаем орехами и сверху сбрызгиваем трюфельным маслом. Готово!







Готово, можно резать!





Шеф-повар Михаил Михайлов и его пицца с баклажанами, копчеными томатами и орехами







Идея от повара: если вы не соблюдаете пост, в пиццу также можно добавить моцареллу, с ней она будет еще вкуснее.





