В Новосибирск привезли новую корейскую машину — это Audi для «бедных» за 1 миллион
Новая Hyundai Elantra получила гранёный дизайн в стиле Audi
В новосибирские дилерские центры поступили первые экземпляры обновленного седана Hyundai Elantra — это автомобиль С-сегмента, конкурирующий со Skoda Octavia, Ford Focus, KIA Ceed.
Рестайлинг автомобиля серьёзно затронул внешность. В облике передней части появилось множество дизайнерских элементов-треугольников, благодаря им машина стала солидней и агрессивней. В очертаниях радиаторной решетки стало еще больше мотивов Audi. В салоне обновились материалы отделки, мультимедиа стала быстрей, а экран — крупней.
Стартовая стоимость машины с механической трансмиссией составляет
«Цена увеличилась, но незначительно — в районе 40 тысяч рублей. Светодиодная оптика появилась в комплектациях, камера заднего вида с мультимедиа уже со второй комплектации начинается. У нас на данный момент два автомобиля, это комплектация Base на автомате, у неё
Автомобиль оснащается прежними моторами 1.6 литра (128 л.с.) и 2 литра (149 л.с.). Коробки — механика или обычный автомат. Самая дорогая версия Hyundai Elantra стоит
Ранее НГС рассказывал о самых престижных машинах обычных марок, которым уступают на новосибирских дорогах.
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Дмитрий Косенко
Фото hyundai.ru