В Новосибирск привезли новую корейскую машину — это Audi для «бедных» за 1 миллион

Новая Hyundai Elantra получила гранёный дизайн в стиле Audi

Автомобиль с механической коробкой передач стоит  1 049 000 рублей
Автомобиль с механической коробкой передач стоит 1 049 000 рублей


В новосибирские дилерские центры поступили первые экземпляры обновленного седана Hyundai Elantra — это автомобиль С-сегмента, конкурирующий со Skoda Octavia, Ford Focus, KIA Ceed.


Рестайлинг автомобиля серьёзно затронул внешность. В облике передней части появилось множество дизайнерских элементов-треугольников, благодаря им машина стала солидней и агрессивней. В очертаниях радиаторной решетки стало еще больше мотивов Audi. В салоне обновились материалы отделки, мультимедиа стала быстрей, а экран — крупней. 


Стартовая стоимость машины с механической трансмиссией составляет 1 049 000 рублей.


В топовой версии используется кожаная отделка
В топовой версии используется кожаная отделка


«Цена увеличилась, но незначительно — в районе 40 тысяч рублей. Светодиодная оптика появилась в комплектациях, камера заднего вида с мультимедиа уже со второй комплектации начинается. У нас на данный момент два автомобиля, это комплектация Base на автомате, у неё 1 165 000 рублей цена. И 2-литровая версия Active, 1 255 000 рублей», — уточнили в отделе продаж дилерского центра Hyundai «Эксперт-авто»


Автомобиль оснащается прежними моторами 1.6 литра (128 л.с.) и 2 литра (149 л.с.). Коробки — механика или обычный автомат. Самая дорогая версия Hyundai Elantra стоит 1 315 000 рублей. 


Ранее НГС рассказывал о самых престижных машинах обычных марок, которым уступают на новосибирских дорогах.

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