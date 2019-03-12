Сдал Бугринский, сдаст и этот: главному городскому дорожнику поручили стройку четвёртого моста

Теперь Юрий Алексеевский (в центре фото) возглавит ГКУ «Мост»





Бывший начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска Юрий Алексеевский стал директором госучреждения, которое занимается подготовкой площадки под четвёртый мост через Обь.





Об этом корреспонденту НГС сообщил бывший директор ГКУ «Мост» Валерий Жарков, которого на этой должности сменил Алексеевский.





«Он (Юрий Алексеевский. — Прим. ред.) назначен сегодня руководителем ГКУ "Мост". Меня просто уволили с работы, с понедельника. По статье 278, по решению работодателя, без объяснения причин.





Есть такая [статья], так Ксензова увольняли из метрополитена», — рассказал Валерий Жарков.





Связаться с самим Алексеевским корреспонденту НГС пока не удалось.





Валерий Жарков (на фото) сообщил, что не знает, куда пойдёт работать, и пока намерен отдохнуть





Юрий Алексеевский работал в «Управлении дорожного строительства» с 2008 года. УДС выступало заказчиком нескольких крупных дорожных строек — развязок на площади Будагова и на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова, улицы Георгия Колонды. Также управление от лица мэрии размещало заказы на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги». Крупнейший объект УДС при Алексеевском — строительство Бугринского моста.





В середине января 2019 года в контрольно-счётной палате нашли завышение цен в сметах на строительство четвёртого моста — подрядчики строительства решили использовать дорогостоящие материалы.

