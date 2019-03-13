В новосибирском Музее смерти сделают 80 мумий и скелетов в платьях

Большую экспозицию, напоминающую катакомбы в Палермо, покажут в Ночь музеев

Для экспонатов выставки приготовили наряды, которые повторяют одежду разных народностей периода XVIII–XIX веков
Для экспонатов выставки приготовили наряды, которые повторяют одежду разных народностей периода XVIII–XIX веков


Сотрудники новосибирского Музея мировой погребальной культуры приступили к работе над большой экспозицией из почти 80 скелетов и мумий.


Экспозицию, напоминающую сицилийские катакомбы с захоронениями монахов-капуцинов, посетители увидят в Ночь музеев. О готовящейся выставке корреспонденту НГС рассказал основатель и владелец Музея мировой погребальной культуры Сергей Якушин. 


«Новый зал-катакомбы в Музее смерти — это не копия или репродукция «Музея мертвецов» в Палермо. Скорее, это вариация на тему «средневековой пляски смерти» — феномена, существовавшего в культуре и искусстве многих стран со Средних веков вплоть до начала ХХ века. Основная идея: все мы смертны, смерть уравнивает всех и приходит ко всем независимо от социального статуса, положения, достатка или вероисповедания», — сообщил основатель Музея смерти Сергей Якушин.


Реставраторы Музея мировой погребальной культуры за работой
Реставраторы Музея мировой погребальной культуры за работой


В новосибирском Музее смерти планируют воссоздать некое подобие погребальных катакомб, где будет собрано около 80 скелетов и мумий. Все они будут одеты в одежды разных сословий и народов периода XVIII–XIX веков. Сейчас реставраторы музея работают над созданием самих скелетов и мумий.


Справка: Погребальные катакомбы в Палермо представляют собой музей из более 8000 скелетов и мумий древних монахов-капуцинов, которые переносились сюда с обычного кладбища при монастыре. Эта традиция была заложена в конце XVI века. «Пляска смерти» — аллегорический сюжет искусства Средневековья, представляющий собой один из вариантов бренности человеческого бытия, по которому смертными являются представители всех слоёв общества от знати и духовенства до крестьян и нищих вне зависимости от пола и возраста. 


Погребальные катакомбы в Палермо, куда специально ездили сотрудники новосибирского музея
Погребальные катакомбы в Палермо, куда специально ездили сотрудники новосибирского музея


Экспозиция займёт полностью один из залов музея и будет открыта в конце мая, в традиционную Ночь музеев.


«Заготовки» для будущей экспозиции Музея Смерти — бутафорские копии черепов и голов мумий
«Заготовки» для будущей экспозиции Музея Смерти — бутафорские копии черепов и голов мумий


В 2018 году НГС сделал большой репортаж с Ночи музеев и рассказал, как она проходила в разных новосибирских музеях

Прочтений: 1216

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено