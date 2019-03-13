В новосибирском Музее смерти сделают 80 мумий и скелетов в платьях

Для экспонатов выставки приготовили наряды, которые повторяют одежду разных народностей периода XVIII–XIX веков





Сотрудники новосибирского Музея мировой погребальной культуры приступили к работе над большой экспозицией из почти 80 скелетов и мумий.







Экспозицию, напоминающую сицилийские катакомбы с захоронениями монахов-капуцинов, посетители увидят в Ночь музеев. О готовящейся выставке корреспонденту НГС рассказал основатель и владелец Музея мировой погребальной культуры Сергей Якушин.







«Новый зал-катакомбы в Музее смерти — это не копия или репродукция «Музея мертвецов» в Палермо. Скорее, это вариация на тему «средневековой пляски смерти» — феномена, существовавшего в культуре и искусстве многих стран со Средних веков вплоть до начала ХХ века. Основная идея: все мы смертны, смерть уравнивает всех и приходит ко всем независимо от социального статуса, положения, достатка или вероисповедания», — сообщил основатель Музея смерти Сергей Якушин.







Реставраторы Музея мировой погребальной культуры за работой





В новосибирском Музее смерти планируют воссоздать некое подобие погребальных катакомб, где будет собрано около 80 скелетов и мумий. Все они будут одеты в одежды разных сословий и народов периода XVIII–XIX веков. Сейчас реставраторы музея работают над созданием самих скелетов и мумий.





Справка: Погребальные катакомбы в Палермо представляют собой музей из более 8000 скелетов и мумий древних монахов-капуцинов, которые переносились сюда с обычного кладбища при монастыре. Эта традиция была заложена в конце XVI века. «Пляска смерти» — аллегорический сюжет искусства Средневековья, представляющий собой один из вариантов бренности человеческого бытия, по которому смертными являются представители всех слоёв общества от знати и духовенства до крестьян и нищих вне зависимости от пола и возраста.





Погребальные катакомбы в Палермо, куда специально ездили сотрудники новосибирского музея





Экспозиция займёт полностью один из залов музея и будет открыта в конце мая, в традиционную Ночь музеев.







«Заготовки» для будущей экспозиции Музея Смерти — бутафорские копии черепов и голов мумий





В 2018 году НГС сделал большой репортаж с Ночи музеев и рассказал, как она проходила в разных новосибирских музеях.