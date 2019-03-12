Депутаты устроят массовую проверку киоскам с микрозаймами, от которых «страдают люди»

МФО повсеместно работают в ларьках, где по закону можно только торговать

В ходе проверок областные депутаты установили, что многие организации микрозаймов расположены в местах, где запрещается деятельность в сфере финансовых услуг





Депутаты областного Законодательного собрания предложили устроить массовую проверку микрофинансовых организаций в Новосибирске — они уверены, что многие организации микрозаймов расположены в местах, где оказывать финансовые услуги просто запрещено.





Об этом сегодня сообщила зампредседателя комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Елена Тырина.





«В ходе проверки действующего законодательства выявлено размещение микрофинансовых организаций в нестационарных объектах, которые расположены на земельных участках, предоставленных для размещения торговых объектов, — [это] торговые павильоны, киоски», — рассказала депутат.





По словам Тыриной, во время этих проверок представители микрофинансовых организаций не смогли предъявить депутатам договоры аренды — с такими документами оказывать финансовые услуги можно. Депутаты направили обращение в прокуратуру и мэрию с требованием разобраться с такими случаями.





«Мы предполагали нецелевое использование земельных участков. <...> Ответы получены, что замечания наши подтверждены, нарушения имеют место быть, но до сегодняшнего дня МФО как находились в этих местах, так там и находятся.





Поэтому большая просьба принять меры по недопущению осуществления микрозаймов для населения в таких вот киосках», — сказала Елена Тырина.





После выступления Тыриной слово взял депутат Алексей Александров, который предложил подать в суд на мэрию из-за бездействия. «Я думаю, что, может, уже пора подавать в суд на бездействие исполнительной власти в этих вещах? Президент требует, люди страдают, а исполнительная власть занята, наверное, чем-то другим. <...>





Это говорит об отношении в принципе к этой проблеме в обществе <...> исполнительная власть живёт своей жизнью, она занята выборами. Я не знаю, чем они заняты, но не конкретным решением этих задач»,





— возмутился Алексей Александров.





На бездействие властей обратил внимание и депутат Алексей Андреев. Он рассказал, что несколько раз пытался побудить городские власти снести нестационарный объект с игровым клубом и организацией микрозаймов, который поставили рядом с одним из домов в его округе в Советском районе Новосибирска.





«Сколько раз уже писали, закрывала полиция несколько раз, но ничего исполнительной властью для сноса и наведения порядка не было сделано. Мало того, за исполнительную власть я проработал все вопросы <...>, подготовил им все документы. <...> А воз и ныне там — всё работает», — рассказал Андреев.





Однако отзывы о бездействии городских властей не устроили депутатов-коммунистов Владимира Карпова и Вадима Агеенко, которые посоветовали сперва получить информацию от присутствующего на комиссии заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Адама Бекбузарова.





«У нас контроль за размещением нестационарных объектов осуществляют администрации районов. Наш департамент, честно говоря, не так давно был погружён в эту проблему. В этом году стали поступать обращения от администраций. Они организовывали проверки, выезжали, выявляли факты нецелевого использования», — подтвердил чиновник.





Помимо этого Адам Бекбузаров заметил, что у администраций есть два способа решить проблему с организациями микрозаймов в нестационарных объектах торговли.





«Крайний метод — прекратить договор аренды в судебном порядке. И более мягкий способ — даётся срок на устранение и взыскивается неустойка.





По этим направлениям мы готовы взять шефство в работе над администрациями районов, несмотря на то что это в наши прямые полномочия не входит»,





— пообещал чиновник.





В 2017 году в Новосибирске стали массово закрываться организации микрозаймов из-за изменения в законодательстве. Однако это не помешало новосибирцам к началу 2018 года занять у микрофинансовых организаций больше 2,2 млрд рублей.