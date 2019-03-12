В Новосибирске откроют почётное консульство Австрии

«Мы расширяем сеть консульских учреждений. Хочу отдельно упомянуть, что мы сейчас ждём согласования с российской стороной и планируем учреждение генерального консульства Австрии в Санкт-Петербурге, а также почётного консульства в Новосибирске», — заявила Карин Кнайсль по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Ольга Хмелевская

Фото Александра Агафонова

