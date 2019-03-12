В Новосибирске откроют почётное консульство Австрии

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Австрийская Республика решила увеличить число своих консульств в России. На фото — пешеходная улица в историческом центре Вены
Власти Австрии планируют открыть в Новосибирске почётное консульство.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль.
«Мы расширяем сеть консульских учреждений. Хочу отдельно упомянуть, что мы сейчас ждём согласования с российской стороной и планируем учреждение генерального консульства Австрии в Санкт-Петербурге, а также почётного консульства в Новосибирске», — заявила Карин Кнайсль по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Недавно в Новосибирске также открылось генеральное консульство Таджикистана. А полтора месяца назад указ об открытии генерального консульства в Новосибирске подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Агафонова
Надо узнать, как визу получить. Мне нравится, что в Европах все свободно в плане браков. На ком хочешь женись ;)